Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Narin Güran davasında 2. duruşmada karar çıktı mı, katil kim? Narin Güran'ı kim neden öldürdü?

Son Dakika: Narin Güran davasında 2. duruşmada karar çıktı mı, katil kim? Narin Güran'ı kim neden öldürdü?

Son dakika: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili davada, dün baba Arif Güran ve tutuklu 4 sanık savunmalarını yaptı. Güran ailesi üyeleri, ifadelerinde itirafçı Nevzat'ı suçlamaya devam etti. Savcı ise yaptığı mütalaada, 4 sanığın da cinayete ortak olduğunu belirterek, her biri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaanın ardından mahkemede gerginlik arttı ve dava bugüne ertelendi. Bugün görülen 2. duruşmada amca Salim Güran ifade verdi. Nevzat'ı suçlayan Salim Güran, "Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Peki, Narin Güran davasında 2. duruşmada karar çıktı mı, Narin'i kim neden öldürdü?