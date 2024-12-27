Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika: Narin Güran davasında 2. duruşmada karar çıktı mı, katil kim? Narin Güran'ı kim neden öldürdü?

Son Dakika: Narin Güran davasında 2. duruşmada karar çıktı mı, katil kim? Narin Güran'ı kim neden öldürdü?

Son dakika: Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın vahşice öldürülmesiyle ilgili davada, dün baba Arif Güran ve tutuklu 4 sanık savunmalarını yaptı. Güran ailesi üyeleri, ifadelerinde itirafçı Nevzat'ı suçlamaya devam etti. Savcı ise yaptığı mütalaada, 4 sanığın da cinayete ortak olduğunu belirterek, her biri için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Mütalaanın ardından mahkemede gerginlik arttı ve dava bugüne ertelendi. Bugün görülen 2. duruşmada amca Salim Güran ifade verdi. Nevzat'ı suçlayan Salim Güran, "Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz?" diyerek dikkatleri üzerine çekti. Peki, Narin Güran davasında 2. duruşmada karar çıktı mı, Narin'i kim neden öldürdü?

Giriş Tarihi: 27.12.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:34
Son Dakika: Narin Güran davasında 2. duruşmada karar çıktı mı, katil kim? Narin Güran’ı kim neden öldürdü?

Narin Güran cinayeti davasında ikinci duruşma bugün gerçekleşti. Gerçekelşen duruşmada sanık avukatları ve sanıkların ifadeleri dinlenirken gerilim had safhaya ulaştı. Yoğun güvenlik önlemleri ile yapılan duruşmanın ardından alınan kararlar duruşma sonun da kamuoyuna duyurulacak. İşte, Narin Güran davasının 2. duruşmasında yaşananlar haberin devamında...

Son Dakika: Narin Güran davasında 2. duruşmada karar çıktı mı, katil kim? Narin Güran’ı kim neden öldürdü?

NARİN GÜRAN CİNAYETİ DAVASINDA 2. DURUŞMA BUGÜN YAPILIYOR!

Diyarbakır'da dere yatağında, çuval içinde taşlarla örtülü olarak bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın cinayetiyle ilgili davada ikinci duruşma bugün devam ediyor. Duruşmanın ikinci gününde, dosyada yer alan tutuklu sanıklar bu sabah tekrar Diyarbakır Adliyesi'ne sevk edildi.

Son Dakika: Narin Güran davasında 2. duruşmada karar çıktı mı, katil kim? Narin Güran’ı kim neden öldürdü?

DURUŞMA SALİM GÜRAN'IN SAVUNMASIYLA BAŞLADI

Narin Güran davasında görülen ikinci duruşma 09.20'de Amca Salim Güran'ın savunması ile başladı.

Sanık Salim Güran: "Bu vahşiden neden şüphelenmiyorsunuz" dedi.

Mahkeme Başkanı ise "Son savunmanı alalım Salim, savcının talebine ne diyeceksin?" sorusunu yöneltti.

Salim Güran duruşmada; "Olay günü Bağlar Hükümet Konağı'nın karşısında ATM'den 4 bin lira çektim. Para ve nakiti çocuklara verdim. İki oğlumu aldım. Çay ocağıma oturdum. İşleri bitince beni aradılar onları aldım ve aynı istikamette köye geldim." diyerek olay gününü anlatan Güran, sonra sırasoyla petrolden yakıt alıp köye gittiğini ifade etti. Narin'in kaybolduğunu öğrendikten sonra jandarmayı aradığını dile getiren Güran, köydeki çalışmaları anlattı.

Son Dakika: Narin Güran davasında 2. duruşmada karar çıktı mı, katil kim? Narin Güran’ı kim neden öldürdü?

ARAÇTAKİ DNA ÖRNEĞİ

Aramalarda jandarmayla beraber olduğunu ancak daha sonra kendisini gözaltına aldıklarını sözlerine ekleyen Salim Güran, "Narin'in DNA'sı senin arabanda çıkmış dediler. Normaldir, çıkmasa şaşardım. Aile arabasıdır. Kusmuk, köpük, kan bulundu dediler." diyerek kendisinin medyanın önüne atıldığını öne sürdü.

"Medya bir aileyi yok etti." ifadelerini kullanan Güran, "Bir medya bu kadar kötü olamaz. Beni neden yakaladılar. Beni yakalamasalar bu insan zaten itiraf edecekti." dedi.

Son Dakika: Narin Güran davasında 2. duruşmada karar çıktı mı, katil kim? Narin Güran’ı kim neden öldürdü?

"BEN İKİ AYRI YERDE NASIL OLABİLİRİM"

Baz istasyonun kendisini iki ayrı yerde gösterdiğini savunan Salim Güran, "Ben iki ayrı yerde aynı anda nasıl olabilirim. Baz beni derede gösteriyor. Ben dereye kesinlikle gitmedim. Bize bu kötülük neden yapılıyor, bu adam Türkiye'yi parmağında oynatıyor. Benim yengem çocukları için ölüyor, yeğenlerim kız kardeşleri için canını verir. Bize neden bu iftiralar atılıyor" dedi.

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