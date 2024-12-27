Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA: Narin Güran davasında karar günü mü? Türkiye'nin konuştuğu davada şok detaylar!

SON DAKİKA: Narin Güran davasında karar günü mü? Türkiye'nin konuştuğu davada şok detaylar!

Son dakika: Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada dün baba Arif Güran ile tutuklu 4 sanık savunma yaptı. Güran ailesi üyeleri yine itirafçı Nevzat'ı suçladı. Savcı ise açıkladığı mütalaada 4 sanığın da suça ortak olduğunu belirtip ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mütalaa sonrası salonda tansiyon yükseldi ve dava bugüne ertelendi. Bugünkü duruşmada kararın açıklanması bekleniyor. İşte detaylar

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 27.12.2024 09:20 Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:29
SON DAKİKA: Narin Güran davasında karar günü mü? Türkiye’nin konuştuğu davada şok detaylar!

Son dakika:Narin Güran davasının 2. duruşmasının ilk gününde tanıklar Ramazan Atasoy, çoban Ahmet Akgün ve amca Erhan Güran dinlenirken, baba Arif Güran da mahkemeye ifade verdi. Savcı, açıkladığı mütalaasında dört sanık için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. Bugünkü duruşmada sanık avukatları ve sanıkların ifadeleri dinlenecek. Mahkemenin, yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşen duruşma sonunda kararını açıklaması bekleniyor. Sabah saatlerinde tüm sanıklar yoğun güvenlik önlemleri altında mahkeme salonuna getirildi. Sanık kürsüsüne ilk olaram amca Salim Güran çıktı. Salim Güran, savcının ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi sonrası savunma yapıyor.

SON DAKİKA: Narin Güran davasında karar günü mü? Türkiye’nin konuştuğu davada şok detaylar!

Dünkü duruşmada ise çok Narin Güran cinayetine dair çok çarpıcı detaylar ortaya çıktı. Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran ile Narin'in cansız bedenini Eğertutmaz Deresi'ne sakladığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar'ın yargılandığı davanın duruşmasında, 1'i tutuklu 3 kişinin tanık olarak dinlenilmesinin ardından mahkeme heyeti başkanı, "müşteki" sıfatıyla baba Arif Güran'a, "Geçen celse sormadığınız ve araştırmasını istediğiniz bir delil ve husus var mı?" diye sordu.

SON DAKİKA: Narin Güran davasında karar günü mü? Türkiye’nin konuştuğu davada şok detaylar!

Bunun üzerine baba Arif Güran, "Ahmet Akgün'nün kamera görüntüsündeki açıda ben de vardım. Herhangi bir toplantıya gitmedik. Akşam vaktiydi yemeğe gittik. Ahmet'in konusu açıldı. Belki bir şey biliyordur diye çağırdık. Kızımın ise saat 18.00'e kadar köyün sınırları içinde olduğu sabittir. Ahmet ise o saatlere kadar hayvanların yanında olur. Biz de belki bilir diye çağırdık. Kızı görmüş olabilir" dedi.

SON DAKİKA: Narin Güran davasında karar günü mü? Türkiye’nin konuştuğu davada şok detaylar!

Mahkeme heyeti başkanının, "Toplantıda Enes neden yoktu?" sorusunu Arif Güran, şöyle cevap verdi:
"Özellikle aile toplanacak denilmedi ki. O gün birçok kişi yoktu. Camiden çıktıktan sonra yeğenim yemek hazırlandığını söylediği için oraya gittik. Özellikle planlanmış bir durum değil. Benim kızım, ruhum gitmiş. En küçük bir iğne ucu kadar biri bir şey söylese 'Hele çağırın gelsinler, soralım' deriz. 300 kişi var o köyde ama maalesef kimse görmüyor. Dara-2 görüntüleri çıkmadı. Diğer yerlerden de kamera görüntüleri çıkmadı. Bütün tesadüfler, her şey benim kızıma denk geldi. Kızımın dosyası Türkiye'nin dosyası oldu. İlk günden beridir kamerayı hep sorduk. Böyle bir dosyada nasıl kamera olmaz."

SON DAKİKA: Narin Güran davasında karar günü mü? Türkiye’nin konuştuğu davada şok detaylar!

"BİR ARA CESEDİ ORADAN ALMAYI DÜŞÜNDÜM"
Mahkeme heyeti başkanının tutuklu sanık Nevzat Bahtiyar'a, "Eklemek istediğiniz bir şey var mı?" diye sorması üzerine Bahtiyar, ilk duruşmada her şeyi söylediğini, eklenmesini istediği bir şey olmadığını söyledi. Bahtiyar, "Narin'i ben öldürmedim. Narin'i ahırın arkasında açılan küçük bir pencereden içeri bıraktım. Bunu ifadelerimde daha önce söylemiştim. Narin'in bulunduğu gün Tavşantepe'ye gitmedim. İşteydim ve çalışıyordum" ifadelerini kullandı.

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