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SON DAKİKA: Narin Güran davasında karar günü mü? Türkiye'nin konuştuğu davada şok detaylar!
SON DAKİKA: Narin Güran davasında karar günü mü? Türkiye'nin konuştuğu davada şok detaylar!
Son dakika: Diyarbakır'da vahşice katledilen 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin davada dün baba Arif Güran ile tutuklu 4 sanık savunma yaptı. Güran ailesi üyeleri yine itirafçı Nevzat'ı suçladı. Savcı ise açıkladığı mütalaada 4 sanığın da suça ortak olduğunu belirtip ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istedi. Mütalaa sonrası salonda tansiyon yükseldi ve dava bugüne ertelendi. Bugünkü duruşmada kararın açıklanması bekleniyor. İşte detaylar
Giriş Tarihi: 27.12.2024 09:20
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 09:29