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Son dakika: Narin Güran’ı cesedini taşıyan Nevzat'tan avukat hamlesi! Durumun kendisi için ne kadar ciddi olduğunu anlamış gibi!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Narin'in cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Ankara Barosuna kayıtlı özel müdafi avukat ile anlaştı. İşte son dakika haberinin detayları…

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2024 16:02 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:02
Son dakika: Narin Güran’ı cesedini taşıyan Nevzat’tan avukat hamlesi! Durumun kendisi için ne kadar ciddi olduğunu anlamış gibi!

Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu vahşette itirafçı Nevzat'tan avukat hamlesi geldi. Korkunç olay Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde gerçekleşti.

Son dakika: Narin Güran’ı cesedini taşıyan Nevzat’tan avukat hamlesi! Durumun kendisi için ne kadar ciddi olduğunu anlamış gibi!

21 Ağustos'ta kaybolan Narin Güran'ın cesedi, arama çalışmalarının 19'uncu gününde dere yatağındaki bir çuvalın içinde bulundu. Narin Güran cinayetine ilişkin davanın ilk duruşması, 7 Kasım'da 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Son dakika: Narin Güran’ı cesedini taşıyan Nevzat’tan avukat hamlesi! Durumun kendisi için ne kadar ciddi olduğunu anlamış gibi!

Soruşturma kapsamında tutuklu 12 şüpheliden 4'ü hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede; aracında Narin'e ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar'ın HTS ve baz istasyonu kayıtlarına göre; olay anında aynı evde olduğunun tespit edildiği belirtilerek, 'İştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Son dakika: Narin Güran’ı cesedini taşıyan Nevzat’tan avukat hamlesi! Durumun kendisi için ne kadar ciddi olduğunu anlamış gibi!

3 gün süren duruşma sonunda mahkeme heyeti, ara kararını açıklayarak, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 26 Aralık'a erteledi.

Son dakika: Narin Güran’ı cesedini taşıyan Nevzat’tan avukat hamlesi! Durumun kendisi için ne kadar ciddi olduğunu anlamış gibi!

Salim Güran'ın avukatlarından Onur Akdağ, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "19 Kasım itibarıyla Nevzat Bahtiyar'ı Ankara Barosuna kayıtlı özel müdafi temsil etmeye başladı.

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