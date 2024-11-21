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Son dakika: Narin Güran’ı cesedini taşıyan Nevzat'tan avukat hamlesi! Durumun kendisi için ne kadar ciddi olduğunu anlamış gibi!
Son dakika: Narin Güran’ı cesedini taşıyan Nevzat'tan avukat hamlesi! Durumun kendisi için ne kadar ciddi olduğunu anlamış gibi!
Son dakika: Türkiye'nin konuştuğu Narin Güran davasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Narin'in cesedini dereye taşıdığını itiraf eden Nevzat Bahtiyar, Ankara Barosuna kayıtlı özel müdafi avukat ile anlaştı. İşte son dakika haberinin detayları…
Giriş Tarihi: 21.11.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 16:02