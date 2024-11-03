SON DAKİKA… Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan duruşma öncesi dikkat çeken paylaşım: Anne Yüksel Güran ve Enes Güran’ı…

SON DAKİKA… Türkiye'nin gündemi, Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayetiydi. 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin gözyaşları ile toprağa verilirken annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ile komşusu Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet saatinde bir arada oldukları belirlenen 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Her fırsatta annesi ve kardeşinin masum olduğunu söyleyen Baran Güran'ın duruşmaya kısa bir süre kala yaptığı paylaşım dikkat çekti.