SON DAKİKA… Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan duruşma öncesi dikkat çeken paylaşım: Anne Yüksel Güran ve Enes Güran’ı…

GÖRÜŞMELERDEKİ RAHATLIK TEPKİ ÇEKTİ

Duruşmaya sayılı günler kala ortaya çıkan bir video kaydı tepki topladı. Öyle ki cezaevinde bulunan Enes Güran'ın babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmedeki rahatlık ve mutlu halleri vicdanları yaraladı. Öyle ki baba Arif Güran'ın, "Böyle kendini dik yap, dik tut, diri tut. Tamam mı?" derken Enes Güran ise "Yok. Mağdurum ve serbest bırakılmamı istiyorum," ifadelerini kullandı.