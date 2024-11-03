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SON DAKİKA… Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan duruşma öncesi dikkat çeken paylaşım: Anne Yüksel Güran ve Enes Güran’ı…

SON DAKİKA… Türkiye'nin gündemi, Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayetiydi. 21 Ağustos'ta kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin gözyaşları ile toprağa verilirken annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ile komşusu Nevzat Bahtiyar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Cinayet saatinde bir arada oldukları belirlenen 4 şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istenirken Narin'in ağabeyi Baran Güran'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Her fırsatta annesi ve kardeşinin masum olduğunu söyleyen Baran Güran'ın duruşmaya kısa bir süre kala yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 03.11.2024 19:00 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 19:19
SON DAKİKA… Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan duruşma öncesi dikkat çeken paylaşım: Anne Yüksel Güran ve Enes Güran’ı…

SON DAKİKA... Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. 19 günlük arama çalışmaları sonucu küçük kızın Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA… Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan duruşma öncesi dikkat çeken paylaşım: Anne Yüksel Güran ve Enes Güran’ı…

Cinayet soruşturmasındaki baş şüpheli ise arabasında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran'dı. Yürütülen soruşturma kapsamında Narin'in cesedini amca Salim Güran'dan aldığını söyleyen Nevzat Bahtiyar başta olmak üzere küçük kızın annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran tutuklandı.

SON DAKİKA… Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan duruşma öncesi dikkat çeken paylaşım: Anne Yüksel Güran ve Enes Güran’ı…

CİNAYET SAATİNDE DÖRDÜ DE BİR ARADA

Türkiye'nin yakından takip ettiği cinayetle ilgili hazırlanan iddianamede ise çarpıcı detaylar yer aldı. Öyle ki Narin'in kendi evinde öldürüldüğü ve HTS kayılarındaki incelemede cinayet saatinde anne, ağabey, amca ve Nevzat Bahtiyar'ın bir arada olduğu anlaşıldı. Dört şüpheli hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken ilk duruşmanın 7 Kasım'da yapılacağı açıklandı.

SON DAKİKA… Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan duruşma öncesi dikkat çeken paylaşım: Anne Yüksel Güran ve Enes Güran’ı…

GÖRÜŞMELERDEKİ RAHATLIK TEPKİ ÇEKTİ

Duruşmaya sayılı günler kala ortaya çıkan bir video kaydı tepki topladı. Öyle ki cezaevinde bulunan Enes Güran'ın babası Arif Güran ve ağabeyi Baran Güran ile yaptığı görüşmedeki rahatlık ve mutlu halleri vicdanları yaraladı. Öyle ki baba Arif Güran'ın, "Böyle kendini dik yap, dik tut, diri tut. Tamam mı?" derken Enes Güran ise "Yok. Mağdurum ve serbest bırakılmamı istiyorum," ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Narin’in ağabeyi Baran Güran’dan duruşma öncesi dikkat çeken paylaşım: Anne Yüksel Güran ve Enes Güran’ı…

Narin cinayetinde daha önce "Sorumlular cezalandırılsın" diyerek vekaletini Diyarbakır Barosu'na veren ancak kısa süre önce geri adım atan ağabey Baran Güran ise geçtiğimiz haftalarda ailesiyle birlikte yaptığı paylaşım kafaları karıştırdı. Annesi ve kardeşinin masum olduğunu söyleyen Baran Güran'ın paylaşımlarında amcası Salim Güran'a yer vermemesi ise dikkatlerden kaçmadı.

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