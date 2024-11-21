Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın dikkat çeken değişimi: Son hali herkesi şaşkına çevirdi!

SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın dikkat çeken değişimi: Son hali herkesi şaşkına çevirdi!

SON DAKİKA… Türkiye'nin gündemi, Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayetiydi. 21 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'in katili hala tespit edilemedi. Cinayetteki bir numaralı şüpheli ise amca Salim'di. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın "Salim bana 'Narin annesi Yüksel ile ilişkimi gördü. Ben de öldürdüm, cesedini yok et' dedi. Ben de Eğertutmaz Deresi'ne gömdüm" dediği Salim Güran'ın değişimi dikkat çekti. Daha önce saç ektiren Salim Güran'ın duruşmadaki son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.11.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 11:50
SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın dikkat çeken değişimi: Son hali herkesi şaşkına çevirdi!

SON DAKİKA HABERİ… Diyarbakır'da yaşayan 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos'ta Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrıldı.

SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın dikkat çeken değişimi: Son hali herkesi şaşkına çevirdi!

Bir daha kendisinden haber alınamayan Narin'in 19 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı. Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinde cansız bedenine ulaşılan Narin'in katilini bulmak için derinlemesine soruşturma başlatıldı.

SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın dikkat çeken değişimi: Son hali herkesi şaşkına çevirdi!

BİR NUMARALI ŞÜPHELİ AMCA SALİM GÜRAN

Kan donduran olayda ilk şüpheli, amca Salim Güran'dı. Aracından Narin'in DNA'sı bulunan Salim Güran, iddiaları reddetse de itirafçı olan Nevzat Bahtiyar'ın anlattıkları kafaları karıştırdı.

SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın dikkat çeken değişimi: Son hali herkesi şaşkına çevirdi!

Bahtiyar ifadesinde "Salim bana 'Narin annesi Yüksel ile ilişkimi gördü. Ben de öldürdüm, cesedini yok et' dedi. Ben de Eğertutmaz Deresi'ne gömdüm" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın dikkat çeken değişimi: Son hali herkesi şaşkına çevirdi!

Cinayet saatinde Narin'in evinde olduğu belirlenen amca Salim Güran ise cinayeti Nevzat Bahtiyar'ın işlediğini açıkladı.

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