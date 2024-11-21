Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın dikkat çeken değişimi: Son hali herkesi şaşkına çevirdi!

SON DAKİKA… Narin’in amcası Salim Güran’ın dikkat çeken değişimi: Son hali herkesi şaşkına çevirdi!

SON DAKİKA… Türkiye'nin gündemi, Diyarbakır'da işlenen Narin Güran cinayetiydi. 21 Ağustos'ta evinden ayrıldıktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan Narin'in katili hala tespit edilemedi. Cinayetteki bir numaralı şüpheli ise amca Salim'di. İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın "Salim bana 'Narin annesi Yüksel ile ilişkimi gördü. Ben de öldürdüm, cesedini yok et' dedi. Ben de Eğertutmaz Deresi'ne gömdüm" dediği Salim Güran'ın değişimi dikkat çekti. Daha önce saç ektiren Salim Güran'ın duruşmadaki son hali görenleri şaşkına çevirdi. İşte detaylar…