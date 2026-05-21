Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC'den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC'den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

Son dakika haberi: Uluslararası işbirliğiyle yürütülen Argus operasyonuyla dünyanın en güvenli mesajlaşma ağı olarak bilinen Sky ECC'nin şifreleri kırıldı. Uyuşturucu baronlarının gizli dünyasına ait mesajların deşifre edilme sürecini SABAH mercek altına aldı.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 21.05.2026 06:58 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 06:59
SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC’den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

Son dakika haberi: Belçika polisi 2018'de yürüttüğü uyuşturucu soruşturmalarında, suçluların ellerinde daha önce rastlamadıkları türden telefonlar olduğunu fark etti.

SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC’den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

Bu cihazların kolluk kuvvetlerinin takibini engellemek için özel tasarlanan Kanada merkezli SKY Global'e bağlı Sky ECC sistemine ait olduğu belirlendi. Belçikalı yetkililer; sistemi, suç örgütlerine güvenli liman sağladığı gerekçesiyle incelemeye aldı.

SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC’den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

Anonimliği en üst düzeye çıkarmak için GSM numarası yerine altı haneli Sky-ID kodları kullanılıyor; mesajlar belirli bir süre sonra otomatik imha ediliyordu.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC’den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

Bir diğer özellik ise, polis baskını gibi durumlarda cihazdaki tüm verileri saniyeler içinde yok eden panik butonu gibi uzaktan silme özelliğine sahip olmasıydı.

SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC’den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

YILLIK ABONELİK 2 BİN 200 EURO

Soruşturma Hollanda'da da aynı sistemin devreye girdiğini ortaya koydu. Hollanda, sistemin ana sunucularının Fransa'nın Roubaix kentinde olduğunu saptayarak Fransız yetkilileri bilgilendirdi.

SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC’den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

2019'da Fransa'nın sürece resmen dahil olmasıyla operasyonun seyri değişti. Fransız adli makamlarından alınan özel izinlerle, Sky ECC sunucularından geçen tüm trafik gizlice izlenmeye ve kaydedilmeye başlandı.

SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC’den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

Hollandalı teknisyenlerin geliştirdiği Ortadaki Adam (Man In The Middle) tekniğiyle, 70 bin konuşma gizlice dinlenerek sistemin şifreleri çözüldü. Suç ağının rahatça izlenebilmesi ve kapsamlı operasyonlar için Belçika, Hollanda ve Fransa Ortak Soruşturma Ekibi (JIT) isimli bir ekip kurdu.

SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC’den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

Ekip Mart 2021'de yaptıkları Argus operasyonuyla platformu tamamen kapatırken, kolluk kuvvetleri sitemin veri setlerine ulaştı. Operasyon sonucunda yaklaşık 1 milyar mesaj ele geçirildi ve bunların 500 milyonu daha ilk ay içerisinde çözüldü.

SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC’den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

Veri havuzu, uyuşturucu sevkiyatlarından infaz talimatlarına kadar binlerce suç unsurunu gün yüzüne çıkardı. Mahkemeler, bu mesajların elde ediliş yöntemini hukuka uygun bularak kanıt olarak kabul etti. 1 milyar eurodan fazla nakit suç gelirine el konuldu. Binlerce kişinin ise soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC’den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

TÜRKİYE'DEN DESTEK İSTENDİ

Operasyonun küresel etkisi 30 Ocak 2023'te Türkiye'ye de uzandı. Europol bünyesinde kurulan görev gücü, sistemdeki 170 bin kişiden yaklaşık 4 bin 500'ünün Türkiye'de olduğunu tespit etti. Türkçe ve Kürtçe yazışmaların çözümü için Türkiye'den destek talep edildi.

SON DAKİKA | Narko polisten uyuşturucu baronlarına darbe! Sky ECC’den uyuşturucu trafiği deşifre edildi

Türkiye, suç örgütü üyelerine ait 8 milyondan fazla mesajın çözümü ve analizini yaptı. Türkiye üzerinden geçen uyuşturucu rotaları ve uluslararası çapta faaliyet gösteren birçok suç örgütü liderinin kimliği deşifre edilerek büyük narkotik operasyonlarının önü açıldı.