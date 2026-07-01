Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Ne Fransa ne Almanya! Ejderha sıcakları sonrası o ilde sıcaklık 36 dereceyi aştı: Yanıyoruz… Burası cehennem

SON DAKİKA… Ne Fransa ne Almanya! Ejderha sıcakları sonrası o ilde sıcaklık 36 dereceyi aştı: Yanıyoruz… Burası cehennem

SON DAKİKA… Sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Güneşe bile kurşun sıkılan Adana'da sıcaklık 36 dereceyi aştı. Gölgede bile serinleyemeyen Adanalılar "Ne Fransa ne de Almanya bu kadar sıcak değil. Yanıyoruz… Burası cehennem!" diye dert yandı.

Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:24