Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Ne Fransa ne Almanya! Ejderha sıcakları sonrası o ilde sıcaklık 36 dereceyi aştı: Yanıyoruz… Burası cehennem

SON DAKİKA… Ne Fransa ne Almanya! Ejderha sıcakları sonrası o ilde sıcaklık 36 dereceyi aştı: Yanıyoruz… Burası cehennem

SON DAKİKA… Sıcak hava dalgası Türkiye'yi etkisi altına aldı. Güneşe bile kurşun sıkılan Adana'da sıcaklık 36 dereceyi aştı. Gölgede bile serinleyemeyen Adanalılar "Ne Fransa ne de Almanya bu kadar sıcak değil. Yanıyoruz… Burası cehennem!" diye dert yandı.

İHA
Giriş Tarihi: 01.07.2026 15:24
SON DAKİKA… Ne Fransa ne Almanya! Ejderha sıcakları sonrası o ilde sıcaklık 36 dereceyi aştı: Yanıyoruz… Burası cehennem

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyardığı Adana'da saat 13.00 itibariyle sıcaklık 33,5 derece olarak ölçüldü. Merkez Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda ise termometre 36 dereceyi gösterdi.

SON DAKİKA… Ne Fransa ne Almanya! Ejderha sıcakları sonrası o ilde sıcaklık 36 dereceyi aştı: Yanıyoruz… Burası cehennem

Hal böyle olunca vatandaşlar gölgede oturup serinlemeye çalıştı. Bazı vatandaşlar ise park ve bahçelerdeki çeşmelerde başını yıkadı.

SON DAKİKA… Ne Fransa ne Almanya! Ejderha sıcakları sonrası o ilde sıcaklık 36 dereceyi aştı: Yanıyoruz… Burası cehennem

"ADANA SICAĞI FRANSA NE DE ALMANYA'YA BENZİYOR"

Vatandaşlardan Ulaş Cirit, kentteki sıcaklığın Fransa ve Almanya'dan daha fazla olduğunu belirterek, "Memleketimiz çok sıcak. Ne Fransa ne de Almanya'ya benziyor. Burası cehennem, gelip görsünler. İnsanlar serinlemek için sulama kanallarına giriyor ama canlarından oluyorlar.

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SON DAKİKA… Ne Fransa ne Almanya! Ejderha sıcakları sonrası o ilde sıcaklık 36 dereceyi aştı: Yanıyoruz… Burası cehennem

Bu sıcakta dondurma yesinler, soğuk içecekler içsinler. Adana'da Ağustos ayında sıcaklık 50-60 derece olacak. Ne Fransa ne de Almanya bu kadar sıcak değil, yanıyoruz" dedi.

SON DAKİKA… Ne Fransa ne Almanya! Ejderha sıcakları sonrası o ilde sıcaklık 36 dereceyi aştı: Yanıyoruz… Burası cehennem

"ŞUANDA 45-50 DERECE HİSSEDİLİYOR"

Fırat Güzel isimli vatandaş ise, sıcakların çok etkilediğini anlatarak, "Adana sıcağı geceler bile bizi etkiliyor. Allah klimanın mucidinden razı olsun. Klima olmasa yatamıyoruz.

SON DAKİKA… Ne Fransa ne Almanya! Ejderha sıcakları sonrası o ilde sıcaklık 36 dereceyi aştı: Yanıyoruz… Burası cehennem

Bu sıcakta yumurta, çay bile pişer. Termometre 36 dereceyi gösteriyor ama şu anda 45-50 derece hissediliyor" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA… Ne Fransa ne Almanya! Ejderha sıcakları sonrası o ilde sıcaklık 36 dereceyi aştı: Yanıyoruz… Burası cehennem
#FRANSA #ADANA #ALMANYA #TÜRKİYE