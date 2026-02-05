Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Nevşehir'de 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış’ın sır ölümü! Gerçeği otopsi meydana çıkaracak

Son dakika haberi: Nevşehir'de iki gündür aranan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış'tan acı haber geldi. Genç kızın cesedi boş arazideki kayalıkların arasında bulundu. Geç kızın canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği polis tarafından detaylıca araştırılıyor.

Son dakika haberi: Nevşehir'de önceki akşamdan beri haber alınamayan Sümeyye Satılmış (19), boş arazideki kayalıkların arasında ölü bulundu. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İddiaya göre Sümeyye Satılmış önceki gün 17.00 sıralarında Kayaşehir ve Kahveci Dağı çevresinde bulunduğu sırada yakınlarıyla görüntülü görüşme yaptı.

Bu görüşmenin ardından genç kıza ulaşamayan ailesi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, bölgede geniş çaplı arama çalışması başlattı.

Çalışmalar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte yoğunlaştırılarak devam etti.

AİLESİNDEN AYRI YAŞIYOR

Ekipler, arama faaliyetlerini yaya ve drone destekli olarak sürdürürken, güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

Yapılan kamera incelemelerinde Sümeyye Satılmış'ın Kahveci Dağı eteklerinde yürüdüğü belirlendi. Arama çalışmalarının sıklaştırıldığı bölgede, ekipler genç kızın cansız bedenine ulaştı.

İlk belirlemelere göre Satılmış'ın yüksekten düşerek hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Genç kızın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Genç kızın anne ve babasının ayrı olduğu, tek başına yaşadığı öğrenildi.