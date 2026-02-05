Trend
SON DAKİKA | Nevşehir'de 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış’ın sır ölümü! Gerçeği otopsi meydana çıkaracak
Son dakika haberi: Nevşehir'de iki gündür aranan 19 yaşındaki Sümeyye Satılmış'tan acı haber geldi. Genç kızın cesedi boş arazideki kayalıkların arasında bulundu. Geç kızın canına mı kıydığı yoksa cinayete mi kurban gittiği polis tarafından detaylıca araştırılıyor.
Giriş Tarihi: 05.02.2026 06:48
Güncelleme Tarihi: 05.02.2026 06:49