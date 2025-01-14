Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Nevzat Bahtiyar’ın avukatı açıkladı! Narin’in annesi Yüksel Güran’dan cinayet itirafı: Salim yaptı!

SON DAKİKA... Nevzat Bahtiyar’ın avukatı açıkladı! Narin’in annesi Yüksel Güran’dan cinayet itirafı: Salim yaptı!

SON DAKİKA... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Korkunç cinayetle ilgili aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada, mahkeme kararını açıkladı. Buna göre anne, ağabey ve amca, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'in cansız bedenini dereye gömen Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı: Anne Yüksel Güran itiraf etti, "Salim yaptı!"