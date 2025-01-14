Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Nevzat Bahtiyar’ın avukatı açıkladı! Narin’in annesi Yüksel Güran’dan cinayet itirafı: Salim yaptı!

SON DAKİKA... Nevzat Bahtiyar’ın avukatı açıkladı! Narin’in annesi Yüksel Güran’dan cinayet itirafı: Salim yaptı!

SON DAKİKA... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın kaybolduktan 19 gün sonra Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşıldı. Korkunç cinayetle ilgili aralarında Narin'in annesi Yüksel Güran, ağabeyi Enes Güran, amcası Salim Güran ve komşusu Nevzat Bahtiyar'ın da olduğu 12 kişi tutuklandı. Geçtiğimiz ay yapılan duruşmada, mahkeme kararını açıkladı. Buna göre anne, ağabey ve amca, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Narin'in cansız bedenini dereye gömen Bahtiyar ise 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz'ın sosyal medyadan yaptığı açıklama ise kafaları karıştırdı: Anne Yüksel Güran itiraf etti, "Salim yaptı!"

Giriş Tarihi: 14.01.2025 13:53 Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 13:53
SON DAKİKA... Nevzat Bahtiyar’ın avukatı açıkladı! Narin’in annesi Yüksel Güran’dan cinayet itirafı: Salim yaptı!

SON DAKİKA HABERİ... Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran, 21 Ağustos günü Kur'an kursuna gitmek için evinden ayrıldı. Bir daha da kendisinden haber alınamadı. Ailesinin şikayeti üzerine tam 19 gün boyunca aranan küçük kızın Eğertutmaz Deresi'nde çuval içerisinden cansız bedenine ulaşıldı.

SON DAKİKA... Nevzat Bahtiyar’ın avukatı açıkladı! Narin’in annesi Yüksel Güran’dan cinayet itirafı: Salim yaptı!

Türkiye'nin konuştuğu cinayetle ilgili her gelişme şaşkınlık yarattı. Buna göre aracında Narin'in DNA'sı bulunan amca Salim Güran gözaltına alınıp tutuklandı. Ardından yürütülen soruşturma kapsamında anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşuları Nevzat Bahtiyar'la birlikte 12 kişinin tutuklanması kararlaştırıldı.

SON DAKİKA... Nevzat Bahtiyar’ın avukatı açıkladı! Narin’in annesi Yüksel Güran’dan cinayet itirafı: Salim yaptı!

"SALİM ÖLDÜRDÜ BEN DE GÖMDÜM"

İfadesinde cinayetle ilgili itirafta bulunan Bahtiyar, "Narin'i Salim öldürdü, bana cansız bedenini teslim etti. Bunu yok et' dedi. Ben de çuval içerisine koyup dereye bıraktım" ifadelerini kullandı.

SON DAKİKA... Nevzat Bahtiyar’ın avukatı açıkladı! Narin’in annesi Yüksel Güran’dan cinayet itirafı: Salim yaptı!

MAHKEME KARARINI AÇIKLADI: ANNE, AMCA VE AĞABEY...

Yapılan araştırmalar ve HTS kayıtları incelendiğinde ise anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran ve Nevzat Bahtiyar'ın cinayet saatinde yan yana olduğu ortaya çıktı. İddianamede, dört sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenirken, 28 Aralık'ta yapılan duruşmada mahkeme heyeti kararını açıkladı.

SON DAKİKA... Nevzat Bahtiyar’ın avukatı açıkladı! Narin’in annesi Yüksel Güran’dan cinayet itirafı: Salim yaptı!

Öyle ki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin görülen davada tutuklu yargılanan anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Cinayet suçundan beraat eden Nevzat Bahtiyar ise sadece 4 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

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