SON DAKİKA | Nilay Didem Kılavuz VIP müşterili fuhuş ağını deşifre etti! Kızları Dubai'ye götürüp zengin işadamlarına pazarlıyorlar
Son dakika haberi: Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Nilay Didem Kılavuz, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Tutuklu Nilay Didem Kılavuz, kızları zengin işadamlarına pazarlayan çok sayıda ünlü ismi savcılığa bildirdi.
Giriş Tarihi: 19.01.2026 06:48
Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 06:49