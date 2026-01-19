Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Nilay Didem Kılavuz VIP müşterili fuhuş ağını deşifre etti! Kızları Dubai'ye götürüp zengin işadamlarına pazarlıyorlar

Son dakika haberi: Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında tutuklanan Nilay Didem Kılavuz, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi. Tutuklu Nilay Didem Kılavuz, kızları zengin işadamlarına pazarlayan çok sayıda ünlü ismi savcılığa bildirdi.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 19.01.2026 06:48 Güncelleme Tarihi: 19.01.2026 06:49
Son dakika haberi: Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında tutuklanan Nilay Didem Kılavuz, etkin pişmanlıktan faydalanmak üzere ifade verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na ifade veren Kılavuz, kızları zengin işadamlarına pazarlayarak fuhuş yaptıran çok sayıda kişinin ismini verdi.

2008-2016 yılları arasında Etiler'de Vitrin isimli gece kulübünü işlettiğini söyleyen Kılavuz, çoğu kişiyi bu dönemde tanıdığını dile getirdi.

DUBAİ'YE GÖTÜRÜYORLAR

Kılavuz, operasyonda tutuklanan Özge Bitmez'in çevresinde bulunan kızları zengin işadamlarıyla tanıştırarak cinsel birliktelik yaşamalarını sağlayıp maddi menfaat temin ettiğini ifade etti.

Bitmez'in çoğu kez bu kızları Dubai'ye götürerek pazarladığını da öne süren Kılavuz, Maslak'ta bulunan ünlü bir mekanın işletmecisi tutuklu Arda Veysel Avcı'yla ilgili de bilgiler verdi.

Bu mekanda bir çok kızın bulunduğunu aktaran Kılavuz, "Fuhuş için yer ve imkân sağladığını bildiğim zengin işadamlarıyla tanışarak çevresindeki kızları pazarlayan bir diğer şahıs ise A.B.'dir.

Ben bu şahsın söz konusu eylemleri gerçekleştirdiğini gerek M.G.'den gerekse çevremden birçok kez duydum" dedi.

Modacı Saniye Deniz'in ise cinsel birliktelik yaşaması için zengin işadamlarına kadın gönderdiğini iddia eden Kılavuz, tutuklanan Merve Uslu'nun da bu kapsamda maddi menfaat karşılığında kız arkadaşlarını bu iş için yönlendirdiğini aktardı.

Estetisyen ve güzellik tanışmanı Suat Yıldız'ın da aynı işi yaptığını söyleyen Kılavuz, uzun süreden beri tanıdığı tutuklanan şarkıcı Nevin Şimşek'in de para karşılığı kızları, erkeklerle tanıştırarak maddi gelir sağladığını ifade etti.

Tutuklanan ünlü moda tasarımcısı Sevgi Taşdan'ın da kadın pazarladığını söyleyen Kılavuz, "Hatta bana da 'Seni zengin adamlarla tanıştırabilirim' şeklinde teklifte bulunmuştu" dedi.