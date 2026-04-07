SON DAKİKA… Nüfusa kız yazıldı bir değil tam 2 kez askerlik yaptı! 60 yıldır devam eden kimlik mücadelesi şaşkınlık yarattı!

"MEZAR KAZIP 4 İSMİ GÖMELİM, BİRİ YAŞASIN"

Askere gidene kadar Zonguldak'ta Ersun olarak bilindiğini ve 43 yıl sonra doğum belgesinde isminin Ergün Akbaş olduğunu gördüğünü belirten Akbaş, "Yani ben bile tanımamışım kendimi, 43 yıl ben ben olarak yaşamamışım. Ergün'se Ergün olarak değiştirilmesini istiyorum isimlerimin. Hepsinin bir araya toplanmasını istiyorum, ben ben olduğumu bileyim. Ergün Akbaş ise bu şekilde ölmek istiyorum. Mezar taşıma Ergün Akbaş olarak yazılmasını istiyorum. Mezar kazıp 4 tane ismi gömelim bir tanesi yaşasın, o da Ergün Akbaş yaşasın, ben ben olayım" şeklinde konuştu.