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SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı
SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı
Son dakika haberi: Kayseri'de 3 yıl önce evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden iki çocuk annesi Nurgül Soysal'ın (47) ailesi, kızlarının ölmeden önce aldatıldığını söylediğini belirterek Nurgül'ün eceliyle ölmediğini cinayete kurban gittiğini iddia ettiler. Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan aile, "O dönem detaylı otopsi yapılmadan kalp krizi denilerek toprağa verildi. Bu ecel değil, planlı bir cinayet" dediler.
Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:43
Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 06:46