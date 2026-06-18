Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı

SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı

Son dakika haberi: Kayseri'de 3 yıl önce evinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden iki çocuk annesi Nurgül Soysal'ın (47) ailesi, kızlarının ölmeden önce aldatıldığını söylediğini belirterek Nurgül'ün eceliyle ölmediğini cinayete kurban gittiğini iddia ettiler. Atv'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan aile, "O dönem detaylı otopsi yapılmadan kalp krizi denilerek toprağa verildi. Bu ecel değil, planlı bir cinayet" dediler.

Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 18.06.2026 06:43 Güncelleme Tarihi: 18.06.2026 06:46
SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı

Son dakika haberi: Güvenlik görevlisi olan Nurgül Soysal, Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde 25 Mayıs 2023'te kızının doğum gününü kutlamak için hazırlık yaparken evinde hayatını kaybetti.

SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı

İddiaya göre olay günü kutlamanın hangi köyde yapılacağına dair eşi Mehmet Soysal ile aralarında kavga çıktı. Komşular, Nurgül'ün cansız bedeni bulunmadan 45 dakika önce evden yükselen bağrışma sesleri duydu.

SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı

Nurgül'ün ölümünün ardından eşi Mehmet Soysal, baldızını arayıp, "Ben öldürmedim, benim şekerim var!" dedi. İddiaya göre Nurgül Soysal'ın cenazesi detaylı otopsi yapılmadan kalp krizi denilerek toprağa verildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı

NURGÜL'ÜN YÜZÜĞÜNÜ TAKTILAR

Genç kadının yakınları, ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katıldı. Aile, kızlarının ölümünün şüpheli olduğunu öne sürerek, "Nurgül, kendisi gibi güvenlik görevlisi olan eşi Mehmet'in kıyafetlerinin arasında sakladığı tuşlu telefonu buldu.

SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı

Nurgül, eşinin mesai arkadaşının karısı olan Sümeyra T. ile yasak aşk yaşadığını öğrendi. Telefonda yaptığı görüşmede Nurgül, Sümeyra tarafından 'Sen gebereceksin, ben o eve gelin geleceğim' diye tehdit edildi.

SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı

Bu sözlerden 15 gün sonra Nurgül evinde ölü bulundu. Nurgül ölmeden önce bunları kız kardeşine anlattı" dedi. Mehmet Soysal'ın geçtiğimiz aylarda Sümeyra T. ile nişan yaptığını söyleyen Nurgül'ün kız kardeşi Aysun Şahin, "Kardeşimin 15 yıllık tektaş yüzüğünü o kadının parmağına takmış.

SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı

O kadın da nispet yaparcasına parmağıyla tektaş yüzüğü işaret ederek poz vermiş. Mehmet de o fotoğrafı profil resmi yaptı" dedi.

SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı

KABRİ AÇILSIN

Kız kardeşlerin iddiaları bunlarla da sınırlı kalmadı. Nurgül'ün ön otopsi yapılıp toprağa verildiğini söyleyen aile, "Mehmet cenazeye sakal tıraşı olmuş, saçlarını jölelemiş, deri ceketiyle parfüm sıkarak geldi.

SON DAKİKA | Nurgül Soysal’ın şüpheli ölümünde yeni detaylar! Ailesi Müge Anlı ile Tatlı Sert programında açıkladı

Kardeşimize sadece ön otopsi yapıldı. Kan ve göz sıvısı örneği alınıp toprağa verildi. Dosyada bazı raporlar eksik. Mezar açılsın ve Nurgül'ün şüpheli ölümünün arkasındaki sır perdesi aralansın" dediler.