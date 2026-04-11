Son dakika | "Nuriş Kardeşler" çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! “Bize mesaj gönderenler akıllı olsun..."

Polisin tespitlerine ve iddialara göre; 12 farklı suç eylemine karışan 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih İlçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde suçlara karışan ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Kurşunlama, Tehdit ve Yağma" başta olmak üzere farklı suçlar nedeniyle yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.