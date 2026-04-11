Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son dakika | "Nuriş Kardeşler" çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! “Bize mesaj gönderenler akıllı olsun..."
Son dakika haberi! "Nuriş Kardeşler" veya "Karagümrük Çetesi" isimleriyle bilinen suç örgütüne düzenlenen ve 30 kişinin gözaltına alındığı operasyondan "Mezar Taşı" detayı çıktı. Şüpheliler, aralarında husumet bulunan beş kişinin isimlerinin yazdığı bir mezar taşı oydurup üzerinde ölüm tarihleri yazan mermer oyma mezar taşını husumetli oldukları bir iş insanının iş yerinin önüne bıraktı. İşte o mezar taşı…
Giriş Tarihi: 11.04.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 08:40