Son dakika | "Nuriş Kardeşler" çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! “Bize mesaj gönderenler akıllı olsun..."

Son dakika haberi! "Nuriş Kardeşler" veya "Karagümrük Çetesi" isimleriyle bilinen suç örgütüne düzenlenen ve 30 kişinin gözaltına alındığı operasyondan "Mezar Taşı" detayı çıktı. Şüpheliler, aralarında husumet bulunan beş kişinin isimlerinin yazdığı bir mezar taşı oydurup üzerinde ölüm tarihleri yazan mermer oyma mezar taşını husumetli oldukları bir iş insanının iş yerinin önüne bıraktı. İşte o mezar taşı…

Emir SOMER
Giriş Tarihi: 11.04.2026 08:26 Güncelleme Tarihi: 11.04.2026 08:40
Son dakika | Nuriş Kardeşler çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! Bize mesaj gönderenler akıllı olsun...

Son dakika haberi... İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Karagümrük Çetesi" veya "Nuriş Kardeşler" olarak bilinen silahlı suç örgütüne geçtiğimiz günlerde Özel Harekat destekli ve eş zamanlı operasyon düzenledi.

Son dakika | Nuriş Kardeşler çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! Bize mesaj gönderenler akıllı olsun...

Polisin tespitlerine ve iddialara göre; 12 farklı suç eylemine karışan 30 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Fatih İlçesi başta olmak üzere İstanbul genelinde suçlara karışan ve "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Kurulan Örgüte Üye Olmak, Kurşunlama, Tehdit ve Yağma" başta olmak üzere farklı suçlar nedeniyle yakalanan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Son dakika | Nuriş Kardeşler çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! Bize mesaj gönderenler akıllı olsun...

İstanbul, İzmir, Erzincan ve Kocaeli Gebze'de tespit edilen adreslere yapılan baskınlardaki aramalarda üç ruhsatsız tabanca bulundu.

Son dakika | Nuriş Kardeşler çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! Bize mesaj gönderenler akıllı olsun...

"KAYBEDECEĞİMİZ MAÇI OYNAMAYIZ"

SABAH, düzenlenen operasyonla ilgili bazı yeni detaylara ulaştı. İddialara ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri'nin tespitlerine göre; liderliğini N.E.'nin yaptığı suç örgütünün bazı üyeleri, Fatih'te bir insanını aralarındaki geçmişe dayalı husumet kapsamında tehdit etti.

Son dakika | Nuriş Kardeşler çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! Bize mesaj gönderenler akıllı olsun...

Şüpheliler, aralarında husumet bulunan beş kişinin isimlerinin yazdığı bir mezar taşı oydurup üzerinde "Ölüm Tarihleri" yazan mermer oyma mezar taşını husumetli oldukları iş insanının iş yerinin önüne bıraktı.

Son dakika | Nuriş Kardeşler çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! Bize mesaj gönderenler akıllı olsun...

Söz konusu iş insanı ve diğer mağdurlar şikayetçi oldu. Mezar taşının fotoğrafına da SABAH ulaştı.

Son dakika | Nuriş Kardeşler çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! Bize mesaj gönderenler akıllı olsun...

Şüphelilerin İstanbul'un Fatih İlçesi'ndeki bir parka astıkları ve üzerinde "Bize mesaj gönderenler akıllı olsun. Biz kaybedeceğimiz maçı oynamayız. İsteyen skora baksın" yazılı pankart da eylemlerin arasında yer aldı.

Son dakika | Nuriş Kardeşler çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! Bize mesaj gönderenler akıllı olsun...

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Son dakika | Nuriş Kardeşler çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! Bize mesaj gönderenler akıllı olsun...

22 kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

Son dakika | Nuriş Kardeşler çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! Bize mesaj gönderenler akıllı olsun...
Son dakika | Nuriş Kardeşler çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! Bize mesaj gönderenler akıllı olsun...
Son dakika | Nuriş Kardeşler çetesine operasyonda şok mezar taşı detayı! Bize mesaj gönderenler akıllı olsun...