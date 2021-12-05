Son dakika haberleri... Birçok varyantın etkili olduğu ancak aşıların koruyucu özelliklerinin devam ettiği koronavirüste dünyanın sıcak gündemi omicron varyantı. İlk olarak 25 Kasım tarihinde Güney Afrika'da tespit edilen koronavirüsün Omicron varyantı nedeniyle dünya teyakkuza geçerken Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yeni bir açıklama geldi. Türkiye'de henüz görülmeyen omicron varyantıyla ilgili DSÖ'nün son dakika açıklaması önemli veriler barındırdı.

6 BÖLGE 38 ÜLKEDE OMICRON VAYRANTI VAR Çok sayıda ülkeye sınırları kapattıran ve yeni tedbirler almaya iten Omicron varyantıyla ilgili soruları yanıtlayan DSÖ'nün koronavirüse karşı mücadele ekibinin lideri Maria Van Kerkhove, 6 bölgede toplam 38 ülkede Omicron varyantına rastlandığı bilgisini paylaştı.

SON DAKİKA VERİSİ: HENÜZ ÖLÜM YOK DSÖ, hızla yayılan Omicron ile ilgili henüz herhangi bir ölüm rapor edilmediğini bildirdi. Yeni varyantın bulaşıcılığına ve ciddi hastalığa neden olup olmadığına dair araştırmaların devam ettiğini belirten DSÖ, Omicron'a karşı tedavi ve aşıların ne kadar etkili olduğunu belirlemenin haftalar alabileceği konusunda uyardı. DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier, salgında baskın varyantın yüzde 90 ile Delta varyantı olduğunun altını çizmişti.

ANCAK ENFEKSİYON RİSKİ 3 KAT FAZLA Güney Afrika'daki araştırmacılar tarafından yapılan bir ön çalışma ise, Omicron varyantının diğer varyantlara kıyasla yeniden enfeksiyona neden olma olasılığının 3 kat daha fazla olduğunu gösterdi. Güney Afrikalı doktorlar, Omicron'un ortaya çıkmasından bu yana 5 yaş altı çocuklardaki vaka sayısında büyük artış yaşandığını kaydetti.