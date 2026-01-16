Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Oryantal Neda Şahin o skandal partileri anlattı! "Burada neler dönüyor neler!" İmamoğlu'nun A takımı...

SON DAKİKA! Oryantal Neda Şahin o skandal partileri anlattı! "Burada neler dönüyor neler!" İmamoğlu'nun A takımı...

Son dakika haberi: Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan oryantal Neda Şahin, ifadesinde villadaki partileri anlattı. Beykoz'daki siteye ilk olarak 2022'de gittiğini belirten Şahin, evde Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş'in bulunduğunu, kendisi dışında yaklaşık 10 kızın olduğunu anlattı. İşte detaylar!

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 16.01.2026 07:04
SON DAKİKA! Oryantal Neda Şahin o skandal partileri anlattı! Burada neler dönüyor neler! İmamoğlu’nun A takımı...

Son dakika haberi! Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, gizli kasası Fatih Keleş ve firari Murat Gülibrahimoğlu'nun, özel jetle uyuşturucu ve fuhuş partileri verdiği ortaya çıkmıştı. Keleş ve Gülibrahimoğlu'nun jetteki bu partileri Beykoz'daki 3 katlı lüks villada da sürdürdüğü saptandı.

SON DAKİKA! Oryantal Neda Şahin o skandal partileri anlattı! Burada neler dönüyor neler! İmamoğlu’nun A takımı...

Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan oryantal Neda Şahin, ifadesinde villadaki partileri anlattı. Beykoz'daki siteye ilk olarak 2022'de gittiğini belirten Şahin, evde Gülibrahimoğlu ve Keleş'in bulunduğunu, kendisi dışında yaklaşık 10 kızın olduğunu anlattı.

SON DAKİKA! Oryantal Neda Şahin o skandal partileri anlattı! Burada neler dönüyor neler! İmamoğlu’nun A takımı...

"Tuvalet dışında herhangi bir yere girip çıkmamam konusunda beni uyardılar" diyen Şahin, "Kızların bir kısmı oryantaldi. Bir kısmı striptizciydi. 20 dakika dans ettikten sonra ücretimi alarak ayrıldım" dedi.

SON DAKİKA! Oryantal Neda Şahin o skandal partileri anlattı! Burada neler dönüyor neler! İmamoğlu’nun A takımı...

'BURADA NELER DÖNÜYOR NELER'

2022-2023 yılları arasında bu şekilde toplamda 6-7 kez Murat Gülibrahimoğlu'nun evine gittiğini aktaran Şahin, bir keresinde Gülibrahimoğlu'nun evindeki Türkmen uyruklu hizmetçinin kendisine, "Buraya gelen en temiz kız sensin" dediğini aktardı.

SON DAKİKA! Oryantal Neda Şahin o skandal partileri anlattı! Burada neler dönüyor neler! İmamoğlu’nun A takımı...

Şahin, "Neden diye sorduğumda bana, 'Burada neler dönüyor neler' diye geçiştirdi. Cinsel birliktelik yaşandığını, uyuşturucu kullanıldığını hem duydum hem de oradayken hissediyordum" dedi. Şahin'in şifresini paylaştığı cep telefonu incelemeye alındı.

SON DAKİKA! Oryantal Neda Şahin o skandal partileri anlattı! Burada neler dönüyor neler! İmamoğlu’nun A takımı...