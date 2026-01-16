Trend
SON DAKİKA! Oryantal Neda Şahin o skandal partileri anlattı! "Burada neler dönüyor neler!" İmamoğlu'nun A takımı...
Son dakika haberi: Uyuşturucu soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakılan oryantal Neda Şahin, ifadesinde villadaki partileri anlattı. Beykoz'daki siteye ilk olarak 2022'de gittiğini belirten Şahin, evde Murat Gülibrahimoğlu ve Fatih Keleş'in bulunduğunu, kendisi dışında yaklaşık 10 kızın olduğunu anlattı. İşte detaylar!
Giriş Tarihi: 16.01.2026 07:04