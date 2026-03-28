SON DAKİKA… Otel odasında sevgilisi ile yakalanmıştı! CHP’li Özkan Yalım’ın serveti dudak uçuklattı: 34 araç, 114 taşınmaz…

SON DAKİKA… Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın MASAK raporlarına SABAH ulaştı. Özkan Yalım'ın serveti adeta dudak uçuklattı. Yalım'ın üzerine kayıtlı 34 araç ile 114 taşınmazı olduğu ortaya çıkarken, bu mal varlıklarından 33 araç ile 83 taşınmazı geçtiğimiz yıl danışmanı Cihan Aras'ın üzerine devrettiği ortaya çıktı. Devir işlemlerinde ise Yalım, 34 milyon 125 bin lirayı kendi hesabından çekti, Cihan Aras ise paraları elden aynı gün kendi hesabına yatırdı. Bu şekilde paralar sisteme sokularak, devir işlemi resmiyet kazandırılmaya çalışıldı. Önceki gün operasyon kapsamında Ankara'da bir otel odasında yakalanan Yalım'ın sevgilisinin iç çamaşırında bulunan 2. telefonun şifresi de çözüldü. İçerisinden Yalım'ın sevgilileriyle birlikte kendisini kayıt altına aldığı görüntüler çıktı.

Giriş Tarihi: 28.03.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 17:31