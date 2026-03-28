SON DAKİKA… Otel odasında sevgilisi ile yakalanmıştı! CHP’li Özkan Yalım’ın serveti dudak uçuklattı: 34 araç, 114 taşınmaz…

Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA… Yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan CHP'li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın MASAK raporlarına SABAH ulaştı. Özkan Yalım'ın serveti adeta dudak uçuklattı. Yalım'ın üzerine kayıtlı 34 araç ile 114 taşınmazı olduğu ortaya çıkarken, bu mal varlıklarından 33 araç ile 83 taşınmazı geçtiğimiz yıl danışmanı Cihan Aras'ın üzerine devrettiği ortaya çıktı. Devir işlemlerinde ise Yalım, 34 milyon 125 bin lirayı kendi hesabından çekti, Cihan Aras ise paraları elden aynı gün kendi hesabına yatırdı. Bu şekilde paralar sisteme sokularak, devir işlemi resmiyet kazandırılmaya çalışıldı. Önceki gün operasyon kapsamında Ankara'da bir otel odasında yakalanan Yalım'ın sevgilisinin iç çamaşırında bulunan 2. telefonun şifresi de çözüldü. İçerisinden Yalım'ın sevgilileriyle birlikte kendisini kayıt altına aldığı görüntüler çıktı.

Halit TURAN
Giriş Tarihi: 28.03.2026 17:28 Güncelleme Tarihi: 28.03.2026 17:31
CHP'de Milletvekilliği yaptıktan sonra Özgür Özel'in Genel Başkanlık adaylığına destek açıklaması yaparak Uşak Belediye Başkanlığı'na aday gösterilen Özkan Yalım 2024 yılındaki yerel seçimlerde Belediye Başkanı oldu.

Yalım'ın başkanlığı hizmet döneminden himmet dönemine dönüştü. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada Uşak Belediyesi'nde de rüşvet ve yolsuzluk çarkı kurulduğu ortaya çıktı.

İÇ ÇAMAŞIRINDAKİ TELEFONUN ŞİFRESİ ÇÖZÜLDÜ

Rüşvet, irtikap, ihaleye fesat karıştırma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Başkan Yalım ile birlikte 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildikten sonra başlayan operasyonda Yalım'ın Ankara'da bir otelde olduğu belirlendi. Şafak vakti Yalım'ın gözaltına alınması için otelin 906 numaralı odasına giden polis ekipleri, Yalım ile otel odasında kayıtsız kalan 21 yaşındaki belediye çalışanı Seher Akay'a rastladı.

Yalım, yanındaki cep telefonunu polislere teslim edip şifresini verirken, belediye çalışanı kadının üzerinde arama yapan polis ekipleri, iç çamaşırına gizlenmiş cep telefonu buldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından el konulan cep telefonunun şifresi de çözüldü. Başkan Yalım'a ait olduğu belirlenen cep telefonunda Yalım'ın sevgilileriyle birlikte görüntü ve fotoğrafları bulundu.

34 ARAÇ 114 TAŞINMAZI ÇIKTI

Soruşturma kapsamında alınan MASAK raporunda ise Başkan Yalım'ın dudak uçuklatan serveti görüldü. Özkan Yalım'ın mal varlığı ve para hareketlerinde yapılan incelemelerde, şirket ortaklıkları ve bankacılık işlemlerine ilişkin dikkat çeken bulgular yer aldı.

Rapora göre, Özkan Yalım'ın toplam da 34 araç ve 114 taşınmazı bulunduğu görülürken, bunlardan 33 araç ve 83 taşınmazı geçen yıl danışmanı olan Cihan Aras'a devrettiği görüldü. Şu an 1 araç ve 31 adet taşınmazı bulunan Yalım'ın hisseleri devrederken yaptığı bankacılık işlemleri de MASAK raporuna detaylı olarak yansıdı.

34 MİLYON 125 BİN LİRALIK SENARYOLU DEVİR

Raporda, Yalım'ın ortağı olduğu iki şirketteki hisselerini Cihan Aras'a devrettiği bilgisi yer aldı. Buna göre, Yalım'ın yüzde 90 oranında hissedarı olduğu Yalım Petrol Ürünleri Turizm Otomotiv Gıda Nakliyat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ndeki paylarını 5 Şubat 2025'e kadar süren süreçte devrettiği belirtildi. Devir işleminin ardından 28 Şubat 2025 tarihinde Yalım'ın iki işlemde toplam 24 milyon 625 bin TL nakit çektiği; aynı gün Cihan Aras'ın da aynı şubeden eşdeğer tutarda nakit yatırdığı ve söz konusu paranın "hisse devri ödemesi" açıklamasıyla Yalım'a aktarıldığı ifade edildi.

Benzer şekilde, Yalım'ın %95 oranında hissedarı olduğu Yalımlar Tekstil Gıda Petrol Ürünleri Turizm İnşaat Nakliyat Hafriyat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.'ndeki hisselerini de 2024 Temmuz ile 2025 Şubat arasında Cihan Aras'a devrettiği kaydedildi. Bu kapsamda, Aras'ın 18 Şubat 2025'te toplam 9 milyon 500 bin TL nakit yatırdığı; ardından Yalım'ın aynı tutarı çektiği ve işlemin "hisse devri ödemesi" olarak gerçekleştirildiği belirtildi.

YURT DIŞI PARA TRANSFERLERİ İNCELENDİ

2018-2025 yılları arasını kapsayan incelemede, Yalım'ın toplam 301 bin lira tutarından 20 bin 864 euro tutarında SWIFT ve OKT yoluyla para aldığı, buna karşılık 17 bin 730 euro, 13 bin 595 sterlin ve 2 bin 43 dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 327 bin TL karşılığı döviz transferi gerçekleştirdiği belirlendi.

MASAK bulgularına göre, Yalım Petrol adına kayıtlı 28 araç ve 55 taşınmaz, Yalımlar Tekstil adına ise 5 araç ve 28 taşınmaz bulunduğu tespit edildi.