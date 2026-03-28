SON DAKİKA… Oyuncu Hande Erçel ifadesinde tek tek anlattı! Dikkat çeken Kasım Garipoğlu sorusu: O partilere katıldı mı?

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Hande Erçel ve Didem Soydan'ın da olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Eğitim için İngiltere olduğu öğrenilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Hande Erçel, dün Türkiye'ye döner dönmez adliyeye giderek ifade verdi. Adli Tıp'ta kan ve saç örneği alınan Erçel'in ifadesindeki 'Kasım Garipoğlu' detayı dikkat çekti. İşte detaylar…

Batuhan ALTINBAŞ
Giriş Tarihi: 28.03.2026 12:31
SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı.

Aralarında Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Sezgin Köysüren, Hande Erçel ve Didem Soydan'ın da olduğu çok sayıda isim gözaltına alındı.

HANDE ERÇEL'DEN KAN VE SAÇ ÖRNEĞİ ALINDI

İngiltere'de olduğu belirlenen ve dün Türkiye'ye gelen Hande Erçel de adliyeye giderek ifade işlemlerini tamamladı.

SABAH HANDE ERÇEL'İN İFADESİNE ULAŞTI

Narko partilerine katıldığı iddia edilen Hande Erçel'in ifadesinin ardından Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği alındı. Uyuşturucu test sonuçlarının birkaç gün içerisinde çıkması beklenen Hande Erçel'in ifadesine SABAH ulaştı. Dün İstanbul Adliyesi'ne giden Erçel, ifadesinde uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanladı.

DİKKAT ÇEKEN KASIM GARİPOĞLU SORUSU

Savcılıkta uyuşturucu kullandığı iddialarını yalanlayan Hande Erçel, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde halen eğitimine devam ettiğini, gece hayatının olmadığı anlattı.

Erçel, "Oyunculukla uğraşıyorum. Dosyada adı geçen çeşitli mekanlarda yalnızca Bebek Otel'in restoran kısmına iş görüşmesi yapmak için birkaç kez gittim. Basında çıkan ve belli iş adamlarının düzenlediği iddia edilen hiçbir özel parti ve etkinliğe katılmadım" dedi.

"HAKAN SABANCI'NIN UYUŞTURUCU KULLANDIĞINI…"

Erçel, "Dosyada adı geçen ve bu şekilde partiler düzenleyen kimseyi tanımıyorum. Bu parti ve etkinliklerden hiç haberim olmadı ve hiçbir şekilde davet dahi almadım. Yine hayatımın hiçbir döneminde uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmadım. Sağlıklı yaşama işim gereği de dikkat ederim, ayrıca Hakan Sabacı'nın da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığını hiç görmedim." dedi.

"BÖYLE BİR DOSYADA ADIMIN GEÇMESİ NEDENİYLE ÜZÜNTÜ DUYUYORUM"

13 yıldır ekranların önünde olduğunu, etkileyebileceğim bir kitlenin olduğunun farkında olması nedeniyle yaşantısına hep dikkat ettiğini ifade eden Hande Erçel, "Herkese örnek olmaya, ülkemi yurt dışında en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım ve çalışıyorum.

Böyle bir dosyada bu şekilde adımın geçmesi nedeniyle üzüntü duyuyorum, üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum." diyerek ifadesini bitirdi.

GARİPOĞLU'NUN VIP KONUĞU OLMUŞLAR

Firari Kasım Garipoğlu'nun barmen ve şoför olarak hizmet eden isimler savcılığa verdikleri ifadelerinde partiye katılan çok sayıda ismi itiraf etmişti. Şoför İsmail Ahmet Akçay'ın telefonunda yapılan inceleme sonucu partiye katılan isimlerin listesi tespit edilmişti. Partilere katılan isimler arasında Sabancı Ailesi'nden Hakan Sabancı'nın adının da geçtiği ortaya çıkmıştı.

