SON DAKİKA… Oyuncu Hande Erçel ifadesinde tek tek anlattı! Dikkat çeken Kasım Garipoğlu sorusu: O partilere katıldı mı?

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında Fikret Orman, Güzide Duran, Kerim Sabancı, Hakan Sabancı, Burak Elmas, Hande Erçel ve Didem Soydan'ın da olduğu çok sayıda isim hakkında gözaltı kararı verildi. Eğitim için İngiltere olduğu öğrenilen ve hakkında yakalama kararı çıkartılan Hande Erçel, dün Türkiye'ye döner dönmez adliyeye giderek ifade verdi. Adli Tıp'ta kan ve saç örneği alınan Erçel'in ifadesindeki 'Kasım Garipoğlu' detayı dikkat çekti. İşte detaylar…