Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! Özbekistanlı Khurriyat Tursunboeva'yı öldürmüştü! Cani kocadan dehşet veren ifade: Ölünce çöpe attım

SON DAKİKA! Özbekistanlı Khurriyat Tursunboeva'yı öldürmüştü! Cani kocadan dehşet veren ifade: Ölünce çöpe attım

Son dakika! İstanbul Maltepe'de Temmuz 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'yı (36) öldüren eşi Ersin Y.'nin ifadesine SABAH ulaştı. Yapılan araştırmada, Tursunboeva'nın ülkeden çıkış yaptığına dair bir veri olmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun da o tarihlerde Türkiye'de aktif olduğu tespit edildi. İşte detaylar!

Leyla Yıldız
Giriş Tarihi: 18.03.2026 07:18 Güncelleme Tarihi: 18.03.2026 07:20
Son dakika haberi... Özbekistanlı Tursunboeva'yı öldüren eşi ifadesinde "Merdaneyle kafasına vurdum, öldü. Kokmaya başlayınca çöpe attım" dedi.

İstanbul Maltepe'de Temmuz 2019'dan beri kayıp olarak aranan ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Özbekistan uyruklu Khurriyat Tursunboeva'yı (36) öldüren eşi Ersin Y.'nin ifadesine SABAH ulaştı.

Yapılan araştırmada, Tursunboeva'nın ülkeden çıkış yaptığına dair bir veri olmadığı, adına kayıtlı cep telefonunun da o tarihlerde Türkiye'de aktif olduğu tespit edildi.

Tursunboeva'nın ablasının da çiftin arasında şiddetli geçimsizlik yaşandığını söyledi.

Cani koca Ersin Y. ifadesinde; 3 Temmuz 2019 tarihinde evde tartıştıklarını ve eşinin kafasına merdane ile vurduğunu belirterek "Vurduktan sonra kafasını önce mutfak tezgâhındaki mermere çarptı, ardından da mutfağın zeminine vurdu. Çok kan kaybetti, orada öldü. Aynı gün ailemi arayıp eşimin ülkesine döndüğünü, çocukları almalarını söyledim" dedi.

1.5 AY EVDE SAKLADIM

Şüpheli, ifadesinin devamında "Gebze tarafında çocukları anne ve babama teslim ettikten sonra evde tek başıma yaşamaya devam ettim."

"Yaklaşık 1.5 ay boyunca cesedi evde sakladım. Kokmaya başlayınca da üzerine önce toprak, sonra da kireç döktüm. Koku artınca 3 parça halinde çöp poşetine koydum ve evime yakın mesafedeki çöp konteynerlerine attım. "

"Yaklaşık 1-2 ay sonra da Gürcistan'a gittim. 6 yıldır orada yaşıyorum. Eşimi öldürmek istemedim. Olay sonrası korktuğum için kimseye de haber vermedim" dedi.

Cumhuriyet savcısı, Ersin Y.'yi "kasten öldürme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hâkimliğine sevk etti. Hâkimlik, şüpheli Ersin Y.'yi "kasten öldürme" suçundan tutukladı.