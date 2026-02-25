Trend
Son dakika | Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı adaylığı hazırlığı: Ekrem İmamoğlu'na güç gösterisi!
Son dakika haberi: CHP, 2 Mart'ta düzenlenecek olan özel programla hem partinin Türkiye'yi yönetmeye aday kadrolarını hem de bazı vaatlerini duyurmaya hazırlanıyor. Tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile arası açık olduğu öne sürülen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu toplantıda cumhurbaşkanı adaylığına yönelik bir kez daha güçlü sinyaller vermesi bekleniyor.
Giriş Tarihi: 25.02.2026 08:57
Güncelleme Tarihi: 25.02.2026 08:59