Son dakika | Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı adaylığı hazırlığı: Ekrem İmamoğlu’na güç gösterisi!

SİLİVRİ'DEN YAKIN MARKAJ

Buna karşın İmamoğlu'nun da avukatlar ve milletvekilleri aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesindeki gölge kabine üyelerine her hafta düzenli olarak bireysel talimatlarını vermeye devam ettiği, iletişimin kopmaması yönünde sıkı bir çalışma içerisinde olduğu aktarıldı.