SON DAKİKA… Özgür Özel’den manidar mesaj! Ekrem İmamoğlu 1 kuruşluk adam mı?

Belki de Özgür Özel haklı, adamın dünyasında "bir kuruş" diye bir şey yok zaten. O milyon dolarların adam. Özel inanmıyorsa, bir zahmet CHP'li işadamı müteahhit Ali Nuhoğlu'nun ifadesini okusun:

"Öncelikle Sarıyer'de bulunan 2 villanın şirket ile beraber İmamoğlu İnşaat'a devri hususuna açıklık getirmek istiyorum. 2021 yılında hatırladığım kadarıyla bu villaların alınması hususunda yardımcı olmam için Ekrem İmamoğlu'nun bilgisi dahilinde Tuncay Yılmaz beni aradı. Bana 'Biz burayı Ekrem İmamoğlu'na almak istiyoruz' dedi. (...)

Tarafıma yapılan bir kısım ödeme ve özkaynaklarım ile Sarıyer'de bulunan 2 adet villayı kurmuş olduğum Güllüce Tarım A.Ş.'ye aldım. Bu villaları satın almamdaki süreç içerisinde villaların bulunduğu şirkete ilişkin tüm mali ve muhasebe, vergi tüm işlemlerinin takibini İmamoğlu İnşaat yetkilileri yürütmüştür. (...)

Güllüce Tarım benim üzerimdeyken söz konusu villalara yapılan yaklaşık 15 milyonluk tadilat işleri de tarafımca karşılanmıştı. Bana verilen 15 milyonluk 3 adet çek de villalar benim üzerimdeyken yapmış olduğum tadilat masraflarıma ilişkindir."