SON DAKİKA: Özkan Yalım eğlence mekanı sahipleriyle rüşvet masası kurdu! Tanık tek tek anlattı: Mekan başı 300 bin TL bağış!
Uşak Belediyesi'nde patlak veren ve gündeme bomba gibi düşen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında kan donduran yeni detaylar ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma dosyasına giren ve SABAH'ın ulaştığı tanık ifadesine göre; tutuklu Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın, eğlence mekanı sahipleriyle kurduğu "rüşvet masasında" milyonlarca liralık bir çark işlettiği iddia edildi. İşte Uşakspor'a bağış kılıfı altında toplanan milyonların ve şantaj sisteminin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 23.04.2026 13:17
Güncelleme Tarihi: 23.04.2026 13:28