Son Dakika | Özkan Yalım telefonunun şifresini verdi: Delege pazarlığı ifşa oldu! 'Mansur'u övün' talimatı
Son dakika haberi: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve CHP'den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, itirafçı olarak adli emanetteki telefonunun şifresini verdi. Yalım'ın dosyaya sunduğu delillerde Özgür Özel'in talimatıyla kurultay delegelerinin oylarını almak için ailelerinin işe alınma pazarlığı çıktı.
Giriş Tarihi: 16.05.2026 06:51
Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 06:52