Son Dakika | Özkan Yalım telefonunun şifresini verdi: Delege pazarlığı ifşa oldu! 'Mansur'u övün' talimatı

Son dakika haberi: Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve CHP'den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, itirafçı olarak adli emanetteki telefonunun şifresini verdi. Yalım'ın dosyaya sunduğu delillerde Özgür Özel'in talimatıyla kurultay delegelerinin oylarını almak için ailelerinin işe alınma pazarlığı çıktı.

Ali Rıza AKBULUT
Giriş Tarihi: 16.05.2026 06:51 Güncelleme Tarihi: 16.05.2026 06:52
Son dakika haberi... Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, rüşvet soruşturması kapsamında 27 Mart'ta gözaltına alınmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutukluluk süreci boyunca savcılığın telefon inceleme talebini ve şifre teslimini geri çeviren Yalım, hakkındaki iddialar ve parti içi gelişmeler üzerine tavır değiştirdi. Özellikle belediye bütçesiyle yapılan tatiller ve usulsüz işlemlerinin kamuoyuna yansımasıyla CHP yönetimi, Yalım'ı 2 Mayıs'ta oybirliğiyle partiden ihraç etti.

Partiden ihraç edilince sessizliğini bozan Özkan Yalım, savcılığa mektup yazarak itirafçı olmak istediğini bildirdi. Etkin pişmanlıktan yararlanan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve üst yönetim hakkında suçlamalarda bulunarak dosyayı genişletti.

Yaklaşık 5 saat süren ifade işlemi sırasında, iddialarını ispatlaması istenince adli emanetteki telefonunu isteyen Yalım, şifreyi kendi rızasıyla açarak mesajlaşmaları delil olarak sundu. Yazışmalarda mavi valiz ile yapılan para transferlerinden delege pazarlıklarına kadar pek çok başlık yer aldı.

DENİZLİ'DE BİRLİKTE BAZLARI ÇIKTI

Yalım'ın ilk ifadesine göre, Özel'in 13 Ekim'de verdiği "Sağlam bir paket yapıp Denizli'de mavi valizimin içine koy" talimatı üzerine 1 milyon TL, ertesi gün Denizli'de Özel'in kasası olduğu öne sürülen Demirhan Gözaçan'a teslim edilmişti.

BTK tarafından teknik incelemede konum ve saatlerde, ismi geçen kişilerin telefonlarının aynı baz istasyonundan sinyal verdiği (HTS eşleşmesi) raporlandı.

Telefondaki "kardeşim" hitaplı samimi yazışmalar, kurultay sürecindeki delege pazarlıklarını da gün yüzüne çıkardı. Yalım, Özgür Özel'in delege desteğinin zayıf olduğu Gaziantep ve Kahramanmaraş gibi illerde oy alabilmek için delege yakınlarının belediyelerde işe alınmasını istediğini öne sürdü.

'MANSUR'U ÖVÜN' TALİMATI

Dosyaya giren mesajlarda, 15 Şubat tarihli 21 büyükşehir belediye başkanının "erken seçim" bildirisine dair konuşmalar da yer aldı. Özel'in gönderdiği mesajda, "Birazcık da Mansur'u övün.

Mansur'u zarar görmeyeceği korumalı bir alanda tutuyoruz, sorun yok" denildiği, ardından Tanju Özcan'ın da ikna edildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan Yalım'ın, "Kurultay salonu organizasyonunu aman Gürsel Erol denen şaklabana bırakma" içerikli mesajlar attığı ortaya çıktı.

HÜKÜMLÜ VALİ İLE YAKINLIK

Ortaya çıkan mesajlarda Özgür Özel'in Yalım'dan, Cumhurbaşkanı'na hakaretten tutuklanıp sonra serbest bırakılan eski Uşak Valisi Hüseyin Kocabıyık'ın eşi Funda Kocabıyık'ın telefonunu istediği görüldü. Özel ile Yalım arasında birçok mesaj trafiği saptandı.

