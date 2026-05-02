SON DAKİKA… Özkan Yalım’ın makam şoföründen bomba ifşaatlar! Özgür Özel’in VİP aracı Belediye kasasından dizayn edilmiş

SON DAKİKA… İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen yolsuzluk operasyonunda Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevgilisi ile otel odasında yakalanmıştı! Belediyedeki yolsuzluk sarmalı birer birer ortaya çıkarken, Yalım'ın makam şoförü Murat Altınkaya itirafçı olup kirli düzeni tek tek anlattı. Murat Altınkaya CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in aracına VIP dönüşümün belediyenin kasasından yapıldığını açıkladı. Öyle ki dönüşümün maliyeti olan 170 bin Euro belediyeye ait Uşak Sosyal Tesisleri Limited Şirketi tarafından karşılandı!