SON DAKİKA | Paris’te uyuşturucu turu: Dilara Ege Çevik’ten çarpıcı Kasım Garipoğlu itirafı!

Daha önce de Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği 3 partiye katıldığını aktaran Çevik, "Bunlardan ikisi İstanbul'da biri de ifademde bahsettiğim üzere Gökmen'in doğum günü partisinin yapıldığı Bodrum'daydı. Bu partilere beni bir arkadaşım davet etti. Zaten bu partilere birinin referansı olmadan girmek mümkün değildir. Kasım Garipoğlu, 'Gio' olarak bildiğim şahıs, Özge Turan, Şevval Şahin, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova ve eşi Ayşegül isimli şahıslar parti düzenler" dedi. Garipoğlu'nun partileri dışında hiçbir partiye gitmediğini söyleyen Çevik, "Para karşılığında cinsel ilişkiye girmem. Aracılık etmem. Hiç kimseye de uyuşturucu madde temin etmedim, yer ve imkan sağlamadım. Telefonunun şifresini verdiğini ve elinden geldiğince soruşturmaya yardım etmek adına samimi beyanlarda bulunduğunu da sözlerine ekledi.