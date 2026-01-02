Trend
SON DAKİKA | Paris'te uyuşturucu turu: Dilara Ege Çevik'ten çarpıcı Kasım Garipoğlu itirafı!
Son dakika! "Uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanan Influencer Dilara Ege Çevik'in ifadesi ortaya çıktı. Telefonunun şifresini veren 13 isimden biri olan Çevik, yalısında 15 günde bir parti veren firari iş adamı Kasım Garipoğlu'nun düzenlediği 3 partiye katıldığını anlattı. Evinde bulunan sigara kağıdına sarılmış esrarı da kendisine 'Gio' lakaplı torbacının Garipoğlu'nun partisindeyken verdiğini ve eve götürdüğünü söyleyen Çevik, Garipoğlu'nun partilerine referans olmadan gidilemediğini, Şevval Şahin, Burak Ateş, Gökmen Kadir Şeynova ve eşinin uyuşturucu parti düzenleyen isimler olduğunu söyledi.
Giriş Tarihi: 02.01.2026 06:33
Güncelleme Tarihi: 02.01.2026 07:23