Trend Galeri Trend Yaşam Son Dakika | Pedofili sapık Epstein dosyasında yeni skandal: Kayıtların yüzde 90'ı eksik

ABD'nin pedofili suçlusu Jeffrey Epstein ile ilgili yeni belgeleri açıklanmasının ardından her gün ortaya yeni bir skandal çıkıyor. Epstein davasına ilişkin yayımlanan belgelerde, onlarca ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tanık ifadesinin eksik olduğu iddia edildi.

Giriş Tarihi: 26.02.2026 08:14 Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 08:15
Son dakika haberi... Haberde, eksik olduğu belirtilen kayıtlar arasında, Epstein'in kendisini çocuk yaşta istismar ettiğini söyleyen ve ABD Başkanı Donald Trump'ı cinsel istismarla suçlayan bir mağdura ait FBI ifadelerinin de bulunduğu ileri sürüldü.

BASKILAR HASTANELİK ETTİ

Epstein ile ilişkisi ortaya çıkan eski Norveç Başbakanı Thorbjorn Jagland'ın baskılar nedeniyle rahatsızlandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 75 yaşındaki Jagland'a ilişkin ülke medyasında "intihar girişiminde bulunduğuna" dair iddialar yer almıştı.

Öte yandan, İngiltere hükümeti eski Prens Andrew'un ticaret temsilcisi olduğu dönemde hükümete ait raporları Epstein ile paylaştığı iddialarına ilişkin suçlamalar kapsamında gözaltına alınmasının ardından, söz konusu belgelerin yayımlayacağını açıkladı.

İLİŞKİYİ KESMEMİŞ

Epstein'in 2013'te küresel yatırım bankası JPMorgan ile ilişkisi kesilmesine rağmen bankayla dolaylı bağını sürdürdüğü ortaya çıktı.

Yayınlanan Epstein belgelerine göre, Şubat 2019'da bir vakıf üzerinden kız arkadaşı Karyna Shuliak'ın JPMorgan'daki hesabına 150 bin dolar gönderdi.

Bu transfer, Epstein'in bankayla bağının tamamen kopmadığını gösteren örneklerden sadece biri. Belgeler, banka yöneticilerinin 1 milyar doları aşan şüpheli trafiğe göz yumduğunu ortaya koydu.