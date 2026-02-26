Trend
Son Dakika | Pedofili sapık Epstein dosyasında yeni skandal: Kayıtların yüzde 90'ı eksik
ABD'nin pedofili suçlusu Jeffrey Epstein ile ilgili yeni belgeleri açıklanmasının ardından her gün ortaya yeni bir skandal çıkıyor. Epstein davasına ilişkin yayımlanan belgelerde, onlarca ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tanık ifadesinin eksik olduğu iddia edildi.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 08:14
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 08:15