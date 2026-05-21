Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanmıştı! Yasa dışı bahis operasyonunda Selahattin Akın Uzun detayı: Şifresi kırılan telefon her şeyi çözdü!

SON DAKİKA… Rasim Ozan Kütahyalı tutuklanmıştı! Yasa dışı bahis operasyonunda Selahattin Akın Uzun detayı: Şifresi kırılan telefon her şeyi çözdü!

SON DAKİKA… Adana merkezli 21 ilde düzenlenen operasyonla yasa dışı bahis ağına ağır darbe indirildi. Yaklaşık 200 milyar liralık şüpheli para hareketlerinin tespit edildiği operasyonda aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu 135 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa dışı bahis yaptığı belirlenen finansal suç örgütü lideri Selahattin Akın Uzun'un da bir akrabasının düğünü için İstanbul'a geldiği sırada yakalandığı belirtildi. Operasyonun perde arkası ise 2024'te ele geçirilen ve şifresi kırılan cep telefonunda gizliydi! İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 21.05.2026 10:27 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 10:29