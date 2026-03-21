Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA… Rojin Kabaiş cinayeti dosyasında yeni gelişme: O telefon bu kez Çin’e gidecek!
SON DAKİKA… Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturmada, genç kızın bedeninde 2 erkeğe ait DNA'ya rastlandı. İncelenmek üzere İspanya'ya gönderilen cep telefonuyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Yapılan açıklamada cihaza erişim sağlanamadığı vurgulandı. Baba Nizamettin Kabaiş, o telefonun şimdi de Çin'e gönderileceğini açıkladı.
Giriş Tarihi: 21.03.2026 08:52
Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 08:53