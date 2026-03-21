SON DAKİKA… Rojin Kabaiş cinayeti dosyasında yeni gelişme: O telefon bu kez Çin’e gidecek!

SON DAKİKA… Van'da üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in, kaybolduktan 19 gün sonra Van Gölü'nde cansız bedenine ulaşıldı. Soruşturmada, genç kızın bedeninde 2 erkeğe ait DNA'ya rastlandı. İncelenmek üzere İspanya'ya gönderilen cep telefonuyla ilgili çalışmalar tamamlandı. Yapılan açıklamada cihaza erişim sağlanamadığı vurgulandı. Baba Nizamettin Kabaiş, o telefonun şimdi de Çin'e gönderileceğini açıkladı.

Hüseyin KAÇAR
Giriş Tarihi: 21.03.2026 08:52 Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 08:53
YYÜ Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2023'te kaldığı yurttan ayrıldıktan sonra kayboldu. Kabaiş'in, 15 Ekim'de Van Gölü kıyısındaki Mollakasım Mahallesi sahilinde cansız bedeni bulundu.

Soruşturma kapsamında Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'nin 10 Ekim'de dosyaya giren raporunda, Kabaiş'in göğüs ve vajina iç bölgesinde iki ayrı erkeğe ait DNA tespit edildiği belirtildi. Olay yerinden Adli Tıp Kurumu Van Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'ne nakil sürecinde cenazeye temas etmiş olabileceği değerlendirilen kişilere yönelik kapsamlı DNA taraması yapıldı.

İlk etapta 134 kişinin DNA profili karşılaştırılırken, bu sayı son olarak 195'e çıktı. Üniversite ve yurt güvenlik görevlilerinden de DNA örneklerinin alınırken, Rojin'e ait cep telefonu ise incelenmek üzere 3 ay önce İspanya'ya gönderildi.

Van Baro Başkanlığı, Rojin'in incelemeye gönderilen cep telefonuna ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Rojin Kabaiş dosyasında, bugüne kadar açılamayan cep telefonunun içeriğinin tespiti, imajlarının alınması ve teknik incelemesinin yapılması amacıyla İspanya'ya gönderildiği bilinmektedir.

Ancak gelen son raporda, cihaza tam erişim sağlanamadığı, yalnızca kısmi içerikli bir inceleme yapılabildiği belirtilmiştir. Maddi gerçeğin ortaya çıkarılması bakımından dijital verilerin eksiksiz ve denetilebilir biçimde incelenmesi büyük önem taşımaktadır. Sürecin şeffaf ve etkin bir biçimde yürütebilmesinin takipçisi olduğumuzu ve olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz." denildi.

O TELEFON ŞİMDİ DE ÇİN'E GÖNDERİLECEK!

Van'da kaybolduktan bir süre sonra cansız bedeni göl kenarında bulunan Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş son gelişmeleri SABAH'a anlattı. Kabaiş, Rojin'in İspanya'dan geri gelen cep telefonunun şifresinin kırılması amacıyla Çin'e gönderileceğini söyledi.

Van Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak olan gerekli yazışmaların tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Kabaiş, "Telefon şifresi kırılarak Türkiye'de de açılabileceği söylendi. Ancak veriler kaybolur diye bu risk alınmadı. Bu nedenle cep telefonu Çin'deki firmaya gönderilecek.

Çin'de şifrenin kırılabileceği söylendi" dedi. Rojin'in yurttan çıkarken son görüntülerinde elinde cep telefonu olduğuna dikkat çeken baba Nizamettin Kabaiş, "Cep telefonun açılması çok önemli olacaktır. Soruşturmanın seyrini değiştirebilir" ifadelerini kullandı. Bu arada, acılı baba bir bayrama daha kızında ayrı girmenin hüznünü yaşadığını söyledi.