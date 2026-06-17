SON DAKİKA | Rojin Kabaiş’in cinayetini aydınlatacak gelişme! Babası SABAH’a konuştu: Korkunç cinayette 360 derece kamera detayı

Kabaiş yaptığı başvuruda, "Rojin'in cesedinin bulunduğu tarihten sonra ben babası olarak kendi imkânlarımla kızımın cesedinin bulunduğu bölgeye giderek evladımın acısıyla kendi imkânlarımla kızıma ait bir delil bulabilmek umuduyla 27 Kasım 2024 tarihi saat: 14:25 civarlarında telefonumla video çekmiştim.



