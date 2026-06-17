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SON DAKİKA | Rojin Kabaiş'in cinayetini aydınlatacak gelişme! Babası SABAH'a konuştu: Korkunç cinayette 360 derece kamera detayı
SON DAKİKA | Rojin Kabaiş'in cinayetini aydınlatacak gelişme! Babası SABAH'a konuştu: Korkunç cinayette 360 derece kamera detayı
Son dakika haberi: Van'da 2024 yılında kaybolduktan 19 gün sonra göl kenarında cansız bedeni bulunan üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturması devam ederken, baba Nizamettin Kabaiş kampüsün etrafındaki döner kameraların incelenmesi için Van Cumhuriyet Başsavcılığı'na dilekçe verdi. SABAH'a konuşan Kabaiş, dosyanın tarafı olan Van Barosu'nun konuyla yeterince ilgilenmediğini, yaklaşık 2 yıldır kendisinin araştırma yaptığını söyledi.
Giriş Tarihi: 17.06.2026 06:47
Güncelleme Tarihi: 17.06.2026 06:48