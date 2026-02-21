Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA! SABAH zehir tacirlerinin izini sürdü: Telegram üzerinden şoke eden uyuşturucu pazarlığı!

SON DAKİKA! SABAH zehir tacirlerinin izini sürdü: Telegram üzerinden şoke eden uyuşturucu pazarlığı!

Son dakika! Organize suç çetelerinin örgütlendiği, kişisel bilgilerin ve müstehcen görüntülerin yok pahasına satıldığı sosyal medya uygulaması Telegram, uyuşturucu ticaretinin de merkezi haline geldi. SABAH muhabirinin Telegram üzerinden irtibata geçtiği uyuşturucu satıcısının yazdıkları, duruman vahametini gözler önüne serdi.

Semih KARA
Giriş Tarihi: 21.02.2026 07:22 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 07:23
SON DAKİKA! SABAH zehir tacirlerinin izini sürdü: Telegram üzerinden şoke eden uyuşturucu pazarlığı!

Son dakika: Türkiye, ünlüler ve fenomenlere yönelik uyuşturucu soruşturmalarını konuşurken çarpıcı bir gerçek daha ortaya çıktı. Telegram, uyuşturucu ticaretinin merkezi haline geldi.

SON DAKİKA! SABAH zehir tacirlerinin izini sürdü: Telegram üzerinden şoke eden uyuşturucu pazarlığı!

KRİPTOYLA ÖDEME

Zehir tacirleri, ilk olarak gönderdikleri otomatik mesajda ürünlerinin üst düzey kalitede olduğunu belirtiyor, "Eğer önceliğiniz düşük fiyat ise beklentiniz karşılanmayacaktır" diyor.

SON DAKİKA! SABAH zehir tacirlerinin izini sürdü: Telegram üzerinden şoke eden uyuşturucu pazarlığı!

Gizlilik gereği ilk olarak alıcının konumunu soran şahıslar, daha sonra uyuşturucu maddeleri sıralıyor ve karşıdaki kişinin hangi üründen ne miktarda almak istediğini soruyor.

SON DAKİKA! SABAH zehir tacirlerinin izini sürdü: Telegram üzerinden şoke eden uyuşturucu pazarlığı!

Ayrıca satıcılar madde alışverişlerinin gizliliğini korumak için ödemenin kripto ile yapılmasını istiyor. Bu yüzden de IBAN ödemelerinde artı olarak yüzde 20 oranında komisyon istiyor.

SON DAKİKA! SABAH zehir tacirlerinin izini sürdü: Telegram üzerinden şoke eden uyuşturucu pazarlığı!

Zehir taciri, yüksek miktarda kokain almak istediğimizi söylememiz üzerine, elinde o kadar uyuşturucu olmadığını, eğer beklersek 1-2 ay sonra temin edebileceğini söyledi. Satıcı, güven ortamının oluşması için önce az miktarda bir alım yapılmasını da sözlerine ekledi.