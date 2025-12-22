Trend
SON DAKİKA | Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasındaki ses dosyaları da çözüldü! 5 ay öncesine ait çıktı
Son dakika haberi: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadesi alınan Sadettin Saran, Habertürk'te sunucu olarak çalışan Ela Rümeysa Cebeci ile arasında geçen diyalogların 17-18 ay önce gerçekleştiğini öne sürmüştü. Soruşturma dosyasına giren mesajlarda Saran ile Cebeci'nin 5 ay önce mesajlaştığı, uyuşturucu şüphesinin de o mesajlarla ortaya çıktığı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 22.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 22.12.2025 16:52