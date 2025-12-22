SON DAKİKA | Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasındaki ses dosyaları da çözüldü! 5 ay öncesine ait çıktı 

17-18 AY DEMİŞTİ, YAZIŞMALAR 5 AY ÖNCE YAPILMIŞ



İfadeye çağrıldığında yurtdışında olan Saran'a ait evlerde arama yapılmış, Çanakkale Assos'daki bahçeli evinde bulunan folyodaki maddenin de ilk incelemelerde uyuşturucu madde olduğu tespit edilmişti.



Saran ifadesinde kendisine gösterilen uyuşturucu içerikli mesajlarla ilgili "bu yazışmalar yaklaşık 17-18 ay önceki yazışmalarımız, mesaj içerikleri daha önceki izlediğimiz filmden dolayı kendi aramızda yaptığımız bir espriden dolayıdır.

