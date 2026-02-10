Trend
Galeri
Trend Yaşam
SON DAKİKA | Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü! Kameralar her şeyi kaydetti
SON DAKİKA | Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü! Kameralar her şeyi kaydetti
Son dakika haberi: İstanbul'da bir döviz bürosuna yapılan polis baskınında skandal ortaya çıktı. Aramada görev alan polislerin usulsüzlük yaptığı ve para çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada iki şüpheli tutuklandı. Döviz bürosu sahibinin şikayeti üzerine derinleşen araştırmada, baskına katılan polislerin aramadan sonra bürodan önemli miktarda paranın kaybolduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 10.02.2026 06:36
Güncelleme Tarihi: 10.02.2026 06:37