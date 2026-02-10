Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Sahte ihbarla milyonluk vurgun savcıdan döndü! Kameralar her şeyi kaydetti

Son dakika haberi: İstanbul'da bir döviz bürosuna yapılan polis baskınında skandal ortaya çıktı. Aramada görev alan polislerin usulsüzlük yaptığı ve para çaldığı tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada iki şüpheli tutuklandı. Döviz bürosu sahibinin şikayeti üzerine derinleşen araştırmada, baskına katılan polislerin aramadan sonra bürodan önemli miktarda paranın kaybolduğu belirlendi.

Son dakika haberi: Aylardır Türkiye'nin gündeminden düşmeyen ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonlarını yürüten İstanbul Cumhuriyet Savcısı, bu kez polisleri usulsüzlük yaparken yakaladı.

İstanbul'da Şişli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 5 polis memuru, bir döviz bürosunun ofisinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığını iddia ederek savcılıktan arama kararı talebinde bulundu. Talebi kabul eden savcılık, Şişli'de değil de Fatih ilçesinde arama yaptığını fark ettiği polisleri yakın markaja aldı.

Hedeflerindeki döviz bürosunun ofisine baskın yapan polisler, uyuşturucu olabileceği düşünülen 2 kilogram madde, 400 bin dolar ve 300 bin euroya el koydu. Gözaltına alınan şüpheliler, maddelerin uyuşturucu çıkmaması üzerine serbest kaldı ancak polislerin iade ettiği paradan yaklaşık 31 milyon lira eksik çıktı. Polislerin parayı uhdelerine geçirdikleri kamera kayıtlarıyla ortaya çıkınca savcılık harekete geçti ve 1'i avukat, 1'i polis 2 şüpheli tutuklandı.

KARAKOLDA PARA EKSİK ÇIKTI

Aramaya ilişkin kayıtları inceleyen savcılık, avukat ve polis memurlarının birçok şüpheli hareketini saptadı. Görüntülerde, şüpheli Avukat Kan'ın elinde eldiven ve çantasıyla maddenin bulunduğu yere birçok kez girip çıktığı, daha sonra da aramaya eldivensiz devam ettiği görüldü.

Kamera görüntülerinde Avukat Oğuzhan Kan'ın, polislerle sözde uyuşturucu maddenin bulunduğu kısma geçtiği, şüpheli polis memuru Yusuf'un uyuşturucu olduğu iddia edilen maddeleri bularak polis memuru Vasfi'ye getirdiği yer aldı.

Yine görüntülerde, paranın içinde bulunduğu çantanın, diğer suç unsurlarıyla polis aracına konulduğu görüldü. Şüphelilerden Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı Sefa A.'nın şüphelilerle birlikte ekip otosuyla Kumpkapı Karakolu'na gittikleri, burada çantadaki paranın yapılan sayımında 190 bin euro ve 190 bin dolar olduğu tespit edildi.

AVUKAT BAŞROLDE

SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre polisler, Fatih'te Ahmet E. isimli bir şahsa ait döviz bürosunun ofisine girdi. Arama esnasında ise anlaşmalı oldukları iddia edilen Avukat Oğuzhan Kan ve yardımcısı Sefa A. isimli kişiler hazır bulunduruldu. 400 bin dolar ile 300 bin euro olan çantaya el konuldu.

TUTUKLANDILAR

Yapılan incelemelerde uyuşturucu olduğu iddia edilen maddenin bulunduğu çöp kovasının bir süre önce temizlikçi tarafından boşaltılarak atıldığı görüldü.

Arama anına kadar bu kısma kimsenin girmediği, bu nedenle şüphelilerden avukat Oğuzhan Kan tarafından söz konusu maddenin arama esnasında konulduğu saptandı. Avukat Oğuzhan Kan ve bir polis tutuklandı. Paralar sahibine iade edildi, soruşturma ise sürüyor.