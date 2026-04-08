SON DAKİKA… Saldırının hedefi İsrail değil Türkiye! Tam da gözler Körfez’den İstanbul’a çevrilmişken DEAŞ düğmesine basıldı!

SON DAKİKA… İstanbul'da İsrail Konsolosluğu önünde yaşanan silahlı çatışmada, 3 saldırgan etkisiz hale getirilirken, terör saldırısında DEAŞ izi tespit edildi. Teröristlerin hedefindeki konsolosluk binasının ise 2023'ten bu yana boş olduğu öğrenildi. SABAH Gazetesi yazarı Melih Altınok, bugünkü yazısında hain saldırının perde arkasına yer verdi. "Eylemin İsrail'e yönelik siyasi bir mesaj verme hedefiyle gerçekleştirildiğini düşünmek anlamsız. Bu saldırıyla İsrail'den çok Türk devlet otoritesine vurulmak istendiği ortada" ifadelerine yer verdi. İşte Melih Altınok'un bugünkü yazısı…