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SON DAKİKA... Samet Şeker olayında çarpıcı gelişme: Sevgilisinin kanlı kimliği olay yerinde bulundu!
SON DAKİKA... Samet Şeker olayında çarpıcı gelişme: Sevgilisinin kanlı kimliği olay yerinde bulundu!
SON DAKİKA... Çorum'da 22 yaşındaki Samet Şeker'in kaybolduktan 5 gün sonra bir evin bahçesinde devrilmiş haldeki aracının içinde cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 113 gün sonra bulunan kanlı kimlik kafaları karıştırdı.
Giriş Tarihi: 16.01.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 15:04