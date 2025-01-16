SON DAKİKA... Samet Şeker olayında çarpıcı gelişme: Sevgilisinin kanlı kimliği olay yerinde bulundu!

Soruşturma kapsamında Samet Şeker'in kaybolmadan önce en son iletişime geçtiği kişi olan kız arkadaşı M.S., Samet'in arkadaşı E.D. ile M.S.'nin kız arkadaşı R.U. ile ağabeyi R.U. ve kuzenleri M.T. ve C.G.'nin ifadelerine başvuruldu.