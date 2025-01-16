Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA... Samet Şeker olayında çarpıcı gelişme: Sevgilisinin kanlı kimliği olay yerinde bulundu!

SON DAKİKA... Samet Şeker olayında çarpıcı gelişme: Sevgilisinin kanlı kimliği olay yerinde bulundu!

SON DAKİKA... Çorum'da 22 yaşındaki Samet Şeker'in kaybolduktan 5 gün sonra bir evin bahçesinde devrilmiş haldeki aracının içinde cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 113 gün sonra bulunan kanlı kimlik kafaları karıştırdı.

DHA
Giriş Tarihi: 16.01.2025 15:03 Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 15:04
SON DAKİKA... Samet Şeker olayında çarpıcı gelişme: Sevgilisinin kanlı kimliği olay yerinde bulundu!

Çorum'da 22 Eylül 2024'te 06 DA 0069 plakalı otomobiliyle birlikte kaybolan Samet Şeker, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve arkadaşlarından oluşan 50 kişilik bir ekiple, kent genelinde arandı.

SON DAKİKA... Samet Şeker olayında çarpıcı gelişme: Sevgilisinin kanlı kimliği olay yerinde bulundu!

Aramalar sonucunda Şeker kaybolduğu tarihten 5 gün sonra Çorum-İskilip yolu üzerinde bir evin bahçesinde devrilmiş haldeki 06 DA 0069 plakalı otomobilin içerisinde ölü bulundu.

SON DAKİKA... Samet Şeker olayında çarpıcı gelişme: Sevgilisinin kanlı kimliği olay yerinde bulundu!

EN SON KIZ ARKADAŞI İLE İLETİŞİME GEÇMİŞ

Şeker'in ailesi şikayetçi olurken, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Esat Şeker, olayın 'kaza' olarak nitelendirilemeyeceğini, oğlunun bir cinayete kurban gitmiş olabileceğinden şüphelendiğini ifade etti.

SON DAKİKA... Samet Şeker olayında çarpıcı gelişme: Sevgilisinin kanlı kimliği olay yerinde bulundu!

Soruşturma kapsamında Samet Şeker'in kaybolmadan önce en son iletişime geçtiği kişi olan kız arkadaşı M.S., Samet'in arkadaşı E.D. ile M.S.'nin kız arkadaşı R.U. ile ağabeyi R.U. ve kuzenleri M.T. ve C.G.'nin ifadelerine başvuruldu.

SON DAKİKA... Samet Şeker olayında çarpıcı gelişme: Sevgilisinin kanlı kimliği olay yerinde bulundu!

KANLI KİMLİK BULUNDU

Olayla ilgili Samet Şeker'in kesin ölüm sebebine dair otopsi raporları beklenirken, otomobilin bulunduğu noktada bağ evi bulunan A.D., evin bahçesinde çalışırken M.S.'ye ait kimlik buldu. Durumu aileye bildiren A.D., daha sonra olayla ilgili soruşturmaya dahil edilmek üzere M.S.'ye ait kimliği Çorum İl Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

SON DAKİKA SON DAKİKA