Trend Galeri Trend Yaşam

SON DAKİKA… Sanal medyada ipin ucu kaçtı! Karşınıza inanılmaz derecede iğrenç görüntüler çıkıyor…

SON DAKİKA… Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının ardından gözler, sosyal medya platformlarına çevrildi. SABAH Gazetesi yazarı Yüksel Aytuğ, bugünkü köşesinde sanal medyadaki 'algoritma' tehlikesine dikkat çekti. Hiçbir güvenlik ve sansürün bulunmadığı bu uygulamalarda şiddet ve müstehcen videoların nasıl kontrolsüz bir şekilde kullanıcının karşısına çıktığını anlatan Aytuğ "Videoları kaydırarak izlemeye devam ettiğinizde mutlaka karşınıza inanılmaz derecede iğrenç görüntüler çıkmaya başlıyor. Hayvan, çocuk ve bebek istismarına kadar varan videolarla karşılaşabiliyorsunuz" dedi. İşte Yüksel Aytuğ'un bugünkü yazısı…

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 23.04.2026 07:29
Dün bu köşede "En masumu televizyon" diye yazdım. Bugün de bunun belgesini sunuyorum:

Son zamanlarda X (Eski Twitter) başta olmak üzere sanal medya platformlarında bir pornografi istilasına şahit oluyorum. Bir film ya da dizideki masum bir öpüşme sahnesini kaydırdıkça cinselliğin dozu artıyor. Gittikçe iğrenç bir pornografi sarmalının içine düşüyorsunuz.

Bizler yetişkinler olarak kendimizi koruyacak donanım ve tecrübeye sahibiz ama ya çocuklar?..

BÜYÜK TEPKİ VAR

Bana inanmayanlar, detayları, okurum Kubilay Apak'ın köşemize gönderdiği mesajdan okuyabilir:

"Yüksel Bey size inanılmaz ürkütücü bir konudan bahsetmek istiyorum. X platformu yani eski adıyla Twitter... Bu anlatacağım konuları bazı kesimler yol gösterici olarak algılayabilirler o yüzden gerekli yerlere sansür koyabilirsiniz.

Şimdi... X platformunun güvenlik ve sansürle ilgili algoritması diğer platformlara göre farklı çalışıyor. Örnek olarak TikTok'ta sigara içen biri anında uyarı alabilirken veya Instagram'da çıplaklığa belli bir seviyeye kadar izin verip ondan sonrası için güvenlik engeli koyarken, X platformunda işler bu şekilde çalışmıyor. X'te durum öyle bir boyutta ki erotik bir video üzerinden bir sonraki aşamadan pornografiye ulaşabiliyorsunuz. Bundan sonra işler daha da karışıyor.

Algoritma size daha çok seçenek sunuyor. İşin ilginç tarafı bu seçeneklerde sınır yok. Videoları kaydırarak izlemeye devam ettiğinizde mutlaka karşınıza inanılmaz derecede iğrenç görüntüler çıkmaya başlıyor. Hayvan, çocuk ve bebek istismarına kadar varan videolarla karşılaşabiliyorsunuz.

Bunların hepsinin Telegram destekli olması da çok ilginç. Olay bu kadarla da kalmıyor.

ŞİDDETİN SONU YOK

İşin şiddet boyutuna geçtiğimiz zaman trafikte çıkan bir kavga videosundan başlayarak izlediğinizde, yine aynı şekilde şiddet üzerine katarak devam ediyor en son seviyede intihar videoları çıkmaya başlıyor. Kana, şiddete ve bunun gibi görüntülere hiçbir şekilde sansür uygulanmıyor.

Elbette X bazı hesapları kapatıyor, kendince bazı önlemler alıyor fakat bir sigarayı bile sansürleyebilen TikTok kadar bir güvenlik seviyesinde olduğunu düşünmüyorum veya bu bilerek yapılıyor. Bu konuda ben yorum yapamam tabii.

Ortaokulda okuyan çocukların bile X platformunda nasıl pornografik görüntülere ulaşabileceklerini bildiklerini kendi kulaklarımla duydum.

Bu konuda nasıl bir önlem alınır, ne yapılır hiçbir fikrim yok ama önümüzde çok ciddi bir tehlike var."

#YÜKSEL AYTUĞ #ŞANLIURFA #KAHRAMANMARAŞ #SABAH GAZETESİ