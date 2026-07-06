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SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!
SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!
SON DAKİKA… Şanlıurfa'da dün sabah saatlerinde vatandaşlar battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı. O cesedin İranlı Omid Lotfipour'a ait olduğu anlaşıldı. Yürütülen soruşturmada, cesetle ilgili sır perdesi aralandı. İşte detaylar
Giriş Tarihi: 06.07.2026 12:15
Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 12:20