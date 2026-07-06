SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!

BATTANİYEYE SARILI CESET…

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, İran uyruklu Omid Lotfipour'a ait olduğu belirlendi.