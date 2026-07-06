Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!

SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!

SON DAKİKA… Şanlıurfa'da dün sabah saatlerinde vatandaşlar battaniyeye sarılı cesetle karşılaştı. O cesedin İranlı Omid Lotfipour'a ait olduğu anlaşıldı. Yürütülen soruşturmada, cesetle ilgili sır perdesi aralandı. İşte detaylar

DHA
Giriş Tarihi: 06.07.2026 12:15 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 12:20
SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!

SON DAKİKA… Olay, dün sabah saatlerinde Eyyübiye ilçesi Akabe Mahallesi'nde çevre yolu yakınındaki boş arazide meydana geldi.

SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!

Bağ evlerine gitmek üzere bölgeden geçenler, arazide battaniyeye sarılı halde hareketsiz yatan kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!

BATTANİYEYE SARILI CESET…

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemede cesedin, İran uyruklu Omid Lotfipour'a ait olduğu belirlendi.

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SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!

SIR OLAY AYDINLATILDI: PERŞEMBE GÜNÜ TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPMIŞ

Lotfipour'un cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırmada, Lotfipour'un perşembe günü pasaport ile Türkiye'ye giriş yaptığı, daha sonra kara yoluyla Şanlıurfa'ya geldiği tespit edildi.

SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!

Polis ekipleri, Lotfipour'un Akabe Mahallesi'nde uygulama noktasını görünce bölgeden uzaklaşarak boş arazide beklediğini, yanındaki battaniyeye sarılarak geceyi burada geçirdiğini tespit etti.

SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!

Polis ekipleri, Lotfipour'un Akabe Mahallesi'nde uygulama noktasını görünce bölgeden uzaklaşarak boş arazide beklediğini, yanındaki battaniyeye sarılarak geceyi burada geçirdiğini tespit etti.

SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!

UYUŞTURUCU KAPSÜLÜ MİDESİNDE PATLAMIŞ

Bu sırada midesinde taşıdığı uyuşturucu kapsüllerinden birinin patlaması sonucu fenalaşan Lotfipour'un, ön otopsi bulgularına göre kalp durmasına bağlı olarak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

SON DAKİKA… Şanlıurfa’da boş arazide battaniyeye sarılı cesedi bulunmuştu! Esrarengiz olayda sır perdesi aralandı: Midesinde patlamış!

Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede, Lotfipour'un vücudunda çok sayıda uyuşturucu kapsülü bulunduğu bildirildi. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morgunda bekletilen Lotfipour'un cenazesini teslim almak üzere henüz yakınlarının başvuruda bulunmadığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

#ŞANLIURFA