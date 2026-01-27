Trend
SON DAKİKA | Şantaj mı casusluk faaliyeti mi? Bebek Otel’de Muzaffer Yıldırım'dan holding patronlarına özel kayıt
Son dakika haberi: Bebek Otel sahibi Muzaffer Yıldırım'ın kumar partileri düzenlediği rezidansın deposunda 30'dan fazla flaş disk, yüzlerce CD ve kamera sistemlerinin kayıt cihazları bulunmuştu. Soruşturma kapsamında SABAH, yeni bilgilere ulaştı.
Giriş Tarihi: 27.01.2026 06:19
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 06:22