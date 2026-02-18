Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Sapkın akımlara karşı düzenleme geliyor! LGBT’yi övenlere 3 yıl hapis

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve 11. Yargı Paketi'nden çıkarılan LGBTİ karşıtı düzenlemeler yeniden gündeme alınıyor. Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeler, "genel ahlak" ve "aile kurumunun korunması" ilkelerine odaklanıyor. Düzenlemeye göre LGBT'yi öven veya teşvik edenlere 1-3 yıl hapis cezası getiriliyor.

Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve 11. Yargı Parketi'nden son anda çıkarılan LGBTİ karşıtı düzenlemeler yeniden gündemde. Söz konusu düzenlemelerin bir kez daha gündeme alınması planlanıyor. Türk Caza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nda değişiklikleri öngören düzenlemelerde "genel ahlak" ve "aile kurumunun korunması" odak noktayı oluşturuyor.

Düzenlemelerde LGBTİ gibi sapkın akımlara karşı cezai yaptırımlar başta olmak üzere yasal ve tıbbi düzenlemeler oldukça katılaştırılıyor. Üzerindeki çalışmaları yürütülen düzenlemelerin içeriği özetle şöyle:

1-3 YIL ARASI CEZA

Bakanlık çalışmasında; genel ahlâka aykırı tutum ve davranışlarda bulunan veya bunları alenen teşvik eden, öven ya da özendiren kişilere 1-3 yıl hapis cezası getirilmesi öneriliyor.

EVLİLİK TÖRENİNE HAPİS

Aynı cinsiyetteki kişilerin nişan veya evlilik töreni düzenlemesi hâlinde taraflar 1 yıl 6 aydan 4 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması öngörülüyor.

CİNSİYET OPERASYONU YAŞI 25'E ÇIKACAK

Düzenlemeye göre; cinsiyet uyum operasyonlarının yaşı 25'e yükseltiliyor. Operasyon için kişilerin mahkemeye başvurarak izin alması gerekiyor. "Kanuna aykırı cinsiyet değişikliği" operasyonu gerçekleştiren kişilere 3-7 yıl hapis ve adlî para cezası verilmesi öngörülüyor. Eğer ameliyat çocuğa karşı veya yetkili olmayan biri tarafından yapılmışsa, cezalar bir kat artıyor. Kanunda belirtilen kurallara aykırı olarak cinsiyet uyum operasyonu yaptıran kişiye ise 1-3 yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.

SAĞLIK KURULU RAPORU ŞART

Kişilerin, operasyonun ruh sağlığı açısından zorunlu olduğunu belgelemek için Sağlık Bakanlığı'nın işaret ettiği eğitim ve araştırma hastanelerinden en az üçer ay aralıklarla dört kez rapor alması şartı getiriliyor. Bu kişiler, yapılan dört değerlendirme sonucunda verilecek resmî sağlık kurulu raporuna sahip değilse, operasyon gerçekleştirilmeyecek.