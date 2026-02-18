SON DAKİKA | Sapkın akımlara karşı düzenleme geliyor! LGBT’yi övenlere 3 yıl hapis
Son dakika haberi: Adalet Bakanlığı'nın hazırladığı ve 11. Yargı Paketi'nden çıkarılan LGBTİ karşıtı düzenlemeler yeniden gündeme alınıyor. Türk Ceza Kanunu ve Türk Medeni Kanunu'nda değişiklik öngören düzenlemeler, "genel ahlak" ve "aile kurumunun korunması" ilkelerine odaklanıyor. Düzenlemeye göre LGBT'yi öven veya teşvik edenlere 1-3 yıl hapis cezası getiriliyor.
Giriş Tarihi: 18.02.2026 07:31
Güncelleme Tarihi: 18.02.2026 07:36