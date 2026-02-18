SON DAKİKA | Sapkın akımlara karşı düzenleme geliyor! LGBT’yi övenlere 3 yıl hapis

CİNSİYET OPERASYONU YAŞI 25'E ÇIKACAK



Düzenlemeye göre; cinsiyet uyum operasyonlarının yaşı 25'e yükseltiliyor. Operasyon için kişilerin mahkemeye başvurarak izin alması gerekiyor. "Kanuna aykırı cinsiyet değişikliği" operasyonu gerçekleştiren kişilere 3-7 yıl hapis ve adlî para cezası verilmesi öngörülüyor. Eğer ameliyat çocuğa karşı veya yetkili olmayan biri tarafından yapılmışsa, cezalar bir kat artıyor. Kanunda belirtilen kurallara aykırı olarak cinsiyet uyum operasyonu yaptıran kişiye ise 1-3 yıl hapis cezası verilmesi planlanıyor.



