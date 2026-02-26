Trend
Son dakika | CHP'li Sarıyer Belediyesi'ndeki skandalda yeni detaylar! Kültür merkezini çiftliğe çevirmişler: İhale yok rant var
Son dakika haberi: Sarıyer Belediyesi'nin 'ticari amaçla kullanılmaması' gereken kültür merkezini rant merkezine çevirdiği ortaya çıktı. Bir süredir ihale yapılmadan işletilen merkezin, üçüncü kişilere milyonlarca lira bedelle kiralandığı belirtilirken, sorumlu iki belediye yetkilisi görevden alındı.
Giriş Tarihi: 26.02.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 26.02.2026 06:32