Son dakika | CHP’li Sarıyer Belediyesi’ndeki skandalda yeni detaylar! Kültür merkezini çiftliğe çevirmişler: İhale yok rant var

İŞLETMECİ SABAH'A KONUŞTU

İddiaların odağındaki isim olan işletmeci Bilal Mavi, SABAH'a konuştu. Mavi, Gezen'in yapımcısından alınan 1 milyon 950 bin TL'lik ödemenin tamamının faturalı olduğunu iddia etti. Belediyeye yapılması gereken ödemelerin dekontlu şekilde yatırıldığını söyledi. Mavi, 35 gün üzerinden hafta içi kullanım esasına dayalı sözleşme yapıldığını ancak fiili kullanımın 18 gün sürdüğünü belirtti. Hafta sonu kullanımlarının fiyatı artırdığını, kalan 12 güne ilişkin yaklaşık 400– 450 bin TL'lik ödemenin yapılmadığını öne sürdü. Ödeme planına uyulmaması nedeniyle sözleşmeyi tek taraflı feshettiğini söyleyen Mavi, "Belediyeyle ticari ilişkimi riske atamam. Ödeme yapılmadığı için çalışmayı bitirdim. Alacak verecek kalmadı" dedi.

ÖZEL ARADI, ÜCRETSİZ OLDU

Mavi ayrıca, Özgür Özel'in belediyeyi aramasının ardından tiyatro ekibinden özür dilendiğini, hatta Gezen'in ekibinin 5 Mart'a kadar kültür merkezini ücretsiz kullanacağını da kaydetti. Mavi, kamu zararının bu aşamada oluştuğunu iddia etti.