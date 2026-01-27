Trend
Galeri
Trend Yaşam
Son Dakika | Şarkıcı Güllü soruşturmasında flaş gelişme: Tuğyan'ın sevgilisi Kervan hakkında yeni karar
Son Dakika | Şarkıcı Güllü soruşturmasında flaş gelişme: Tuğyan'ın sevgilisi Kervan hakkında yeni karar
Son dakika... Şarkıcı Güllü'nün kızı Tuğyan'ın sevgilisi Kervan, geçtiğimiz günlerde Güllü'nün ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma süreci devam ederken, Kervan hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Kervan dosya kapsamında Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Giriş Tarihi: 27.01.2026 11:43
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 12:26