SON DAKİKA… Savaşın ABD-İsrail ve İran’a ilk maliyeti: Siyonistlerin evindeki hesap İran çarşısına uymadı!

Tahran'ın 4.500 civarında balistik füzesi olduğu sanılıyordu. Oysa İran'ın şu ana kadar 5 binden fazla füze attığı radar izleriyle belirlendi. Yeraltı depolarında bir bu kadar füzesi bulunduğu anlaşıldı. 370 adet füze fırlatma rampasına sahip olduğu varsayılan, 170 civarında rampası kaldığı düşünülen İran'ın, mobil fırlatma yeteneği geliştirdiği, Çin'den aldığı rampa görünümlü maketleri açıkta bırakarak İsrail'in boş hedefleri vurmasını sağladığı rapor edildi!

ABD elde ede ede, Hürmüz Boğazı'nın tanker trafiğine açılması ile İran'daki nükleer santrallerin yer altı hücrelerinde tutulan zenginleştirilmiş uranyumun bir kısmına erişme şansı buldu