Son dakika: Savcılıktan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında baronların peşinde! Lüks hayat tuzağı...
Son dakika haberi! Başsavcı Akın Gürlek'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı milyonlarca takipçili sosyal medya fenomenleri ve "influencer" isimlerin dahil olduğu dev bir suç ağı deşifre edildi. Hedefin ise uyuşturucuyu topluma aşılayan asıl 'Baron'ların olduğu belirlendi.
Giriş Tarihi: 24.12.2025 07:20
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 07:26