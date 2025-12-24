Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika: Savcılıktan uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında baronların peşinde! Lüks hayat tuzağı...

Son dakika haberi! Başsavcı Akın Gürlek'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı milyonlarca takipçili sosyal medya fenomenleri ve "influencer" isimlerin dahil olduğu dev bir suç ağı deşifre edildi. Hedefin ise uyuşturucuyu topluma aşılayan asıl 'Baron'ların olduğu belirlendi.

ATAKAN IRMAK
Giriş Tarihi: 24.12.2025 07:20
Son dakika haberi! İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, son yılların en kapsamlı "temiz toplum" operasyonlarından birine imza attı. Yaklaşık 9 ay önce İstanbul İl Jandarma Narkotik ekiplerinin bir torbacıyı gözaltına alarak telefonunda yaptığı incelemede ünlü bir ismi görmesiyle soruşturmanın ilk aşamasına geçildi.

Narkotik ekipleri durumu savcılığa bildirince savcılığın bu kez dosyayı detaylı incelemesi için İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube birimine gönderdi. Kolluk güçleri ve savcılığın koordineli bir şekilde yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarının asıl amacı bu şekilde ortaya çıktı. Başsavcı Akın Gürlek'in koordinesinde yürütülen soruşturmada, kamuoyunun yakından tanıdığı milyonlarca takipçili sosyal medya fenomenleri ve "influencer" isimlerin dahil olduğu dev bir suç ağı deşifre edildi.

FUHUŞ VE UYUŞTURUCU'DAN TUTUKLANDILAR

Son operasyon dalgasında aralarında cemiyet hayatının figürlerinden Cihan Şensözlü, "Bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek, yaptırmak veya aracılık etmek" suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Menajerlik yapan Eser Gökhan Küçükerol uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmakla suçlanırken, İsmail Ahmet Akçay'ın hem uyuşturucu madde ticareti hem de fuhuşa aracılık suçlarını bir arada işlediği belirtildi.

Dosyada ayrıca Yiğit Macit, Mehmet Güçlü ve Mehmet Ali Gül gibi isimlerin de bu organizasyonun farklı kademelerinde fuhuşa yer temin etmek ve aracılık etmek suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İŞLENEN SUÇLARI GİZLEMEK İÇİN BİR MASKE

Savcılık; şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarının ve sürdürdükleri yaşantıların, işlenen suçları gizlemek için bir maske olarak kullanıldığını açıkça ifade etti. Sevk yazısında, şüphelilerin sadece uyuşturucu temin etmekle kalmadığı, aynı zamanda bu maddelerin kullanımı için "özel yer ve donanım" sağlayarak fuhuş ortamını organize ettikleri, uyuşturucu etkisi altındaki kadınların insan onuruna aykırı şekilde pazarlanmasına aracılık ettikleri belirtildi.

ASIL HEDEF BARONLAR

Habertürk'de sıçrayan soruşturmada, lüks hayatların arkasına gizlenen uyuşturucu ve fuhuş sarmalı tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi. Asıl hedefler için ise henüz düğmeye basmadı. İstanbul'a limanlar üzerinden uyuşturucu sokarak ünlü isimler aracılığıyla 4 ana dağıtıcı olarak belirlenen torbacılar tespit edildi. Hedefin ise uyuşturucuyu topluma aşılayan asıl 'Baron'ların olduğu belirlendi.

KARARLILIKLA SÜRECEK

Savcılık kaynakları, özellikle sosyal medya üzerinden yaratılan "sahte ışıltılı hayatlara" kanarak bu tür organizasyonlara dahil olan kadınların korunması ve bu ağları kuranların yargı önünde hesap vermesi için operasyonların İstanbul genelinde ve tüm dijital platformlarda kararlılıkla süreceği belirtildi.