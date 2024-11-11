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SON DAKİKA: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e yasa dışı bahis gözaltısı! Erbil ve Ortaç'a tutuklama talebi!

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden yasadışı bahisi öven, teşvik eden kişilere yönelik "Yasadışı bahse teşvik" suçundan soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, 20 kişinin gözaltına alınması talimatı verildi. Bu kişilerin arasında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil de yer alıyor. Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü. Eski futbolcu Batuhan Karadeniz'in de soruşturmada adının geçtiği öğrenildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise Serdar Ortaç ve Erbil'in aralarında olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi. Burada savcılığa ifade verme işlemlerin ardından ise Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç beraberindeki 14 sosyal medya fenomeni tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Deniz YUSUFOĞLU
Emir SOMER
Giriş Tarihi: 11.11.2024 16:08 Güncelleme Tarihi: 11.11.2024 16:49
SON DAKİKA: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e yasa dışı bahis gözaltısı! Erbil ve Ortaç’a tutuklama talebi!

Son dakika: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında şarkıcı Serdar Ortaç ve sunucu Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

SON DAKİKA: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e yasa dışı bahis gözaltısı! Erbil ve Ortaç’a tutuklama talebi!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenleri ve bazı ünlü isimlerin de bulunduğu 20 şüphelinin kimliğini belirledi.

Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'e bahis gözaltısı | Video

SON DAKİKA: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e yasa dışı bahis gözaltısı! Erbil ve Ortaç’a tutuklama talebi!

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, tespit edilen adreslere operasyon düzenledi.

SON DAKİKA: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e yasa dışı bahis gözaltısı! Erbil ve Ortaç’a tutuklama talebi!

Operasyonda aralarında Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç'ın da bulunduğu 15 şüpheli gözaltına alındı.

Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Mehmet Ali Erbil ve beraberindekiler adliyeye sevk edildi | Video

SON DAKİKA: Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil’e yasa dışı bahis gözaltısı! Erbil ve Ortaç’a tutuklama talebi!

İBRAHİM YILMAZ DA GÖZALTINDA
Operasyon kapsamında sosyal medya üzerinden kendisini girişimci iş insanı olarak tanıtan yaklaşık 20 milyon takipçisi olan İbrahim Yılmaz da emniyete götürüldü.

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