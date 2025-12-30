Trend
SON DAKİKA… Sibirya değil Türkiye! O il eksi 28 dereceyi gördü: Göletler dondu çatılarda buz sarkıtları oluştu!
SON DAKİKA… Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası, Türkiye'yi etkisi altına aldı. Muş'ta gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 28 dereceye kadar düştü, vatandaşlar zor anlar yaşadı… Göletler donduğu, çatılarda buz sarkıtları oluştuğu kentteki manzara, Sibirya'yı aratmadı…
Giriş Tarihi: 30.12.2025 16:47