Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay'ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay'ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

Son dakika haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

DHA
Giriş Tarihi: 21.05.2026 07:48 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 08:02
SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay’ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

Son dakika haberi: Antakya ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayıp, gece boyunca devam eden sağanak nedeniyle Hacı Ömer Alpagot Mahallesi'nde yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü.

SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay’ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin evin enkazında yaptığı çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.

SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay’ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin bölgedeki incelemesi devam ediyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay’ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

Ayrıca, Reyhanlı-Antakya kara yolu, Narlıca Kavşağı, Antakya-Samandağ kara yolunun Orhanlı mevkisi, Kavaslı Mahallesi Alt geçidi ve Kisecik EXPO yolu geçici süreliğine trafiğe kapatıldığı bildirildi.

SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay’ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

Devlet Su İşleri, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin yollarda tahliye ve temizlik çalışmalarını sürüyor.

Hatay'da heyelan nedeniyle müstakil ev çöktü: 1 ölü, 2 yaralı | Video

SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay’ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

SAMANDAĞ'DA KÖPRÜ ÇÖKTÜ

Hatay'da gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle Samandağ ilçesinde sel meydana geldi. Sel suları nedeniyle Antakya-Samandağ kara yolundaki köprü çöktü.

SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay’ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

Öte yandan evlerin giriş katlarını su basarken, Huzurlu ve Acılar mahallelerinden geçen derenin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi.

SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay’ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı noktalarda ve çöken köprünün onarımı için çalışma başlattı.


SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay’ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

REYHANLI'DA SU BASKINLARI

Hatay'da etkili olan sağanak nedeniyle Reyhanlı ilçesinde su baskınları yaşandı.

SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay’ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

Bağlar, Bahçelievler, Yeni Mahalle ve Adabucak mahallelerinde birçok evin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay’ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

Yağış nedeniyle bazı sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar evlerine dolan suyu kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı.

SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay’ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi

Belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı mahallelerde çalışmalara devam ediyor.

#HATAY #ANTAKYA