SON DAKİKA | Şiddetli sağanak Hatay'ı vurdu! Ev çöktü ölü ve yaralılar var: Yollar göle döndü araçlar sürüklendi
Son dakika haberi: Hatay'ın Antakya ilçesinde gece boyunca etkili olan sağanak nedeniyle yamaçta bulunan tek katlı müstakil ev yola doğru çöktü. Ekiplerin enkazda yaptığı çalışmalarda 1 kişinin cansız bedenine ulaşılırken, 3 kişi yaralı olarak kurtarıldı.
Giriş Tarihi: 21.05.2026 07:48
Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 08:02