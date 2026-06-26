Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

Son dakika: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni nesil çetelere operasyon düzenlendi. 'Karacellatlar' ismini kullanan yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Cezaevindeki V.A. ve yurt dışına firar eden "Yıldıray" lakaplı S.Ö.'nün liderliğini yaptığı çetenin, İstanbul sokaklarında alan hakimiyeti kurmak için diğer çetelere karşı kanlı eylemlere imza attığı ortaya çıktı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta işlenen cinayetin de çete hesaplaşması olduğu tespit edildi. Sözde örgütün lider kadrosunda yer alan şüpheliler hakkında ise kırmızı bültenle aranma kaydı çıkarıldı.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:27 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 10:56