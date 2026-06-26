Trend Galeri Trend Yaşam Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

Son dakika: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yeni nesil çetelere operasyon düzenlendi. 'Karacellatlar' ismini kullanan yeni nesil suç örgütüne yönelik operasyonda 51 şüpheli gözaltına alındı. Cezaevindeki V.A. ve yurt dışına firar eden "Yıldıray" lakaplı S.Ö.'nün liderliğini yaptığı çetenin, İstanbul sokaklarında alan hakimiyeti kurmak için diğer çetelere karşı kanlı eylemlere imza attığı ortaya çıktı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Esenyurt'ta işlenen cinayetin de çete hesaplaşması olduğu tespit edildi. Sözde örgütün lider kadrosunda yer alan şüpheliler hakkında ise kırmızı bültenle aranma kaydı çıkarıldı.

Emir SOMER
Batuhan ALTINBAŞ
Sema DEMİR
Giriş Tarihi: 26.06.2026 08:27 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 10:56
Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

Son dakika! Adalet Bakanı Akın Gürlek'in talimatıyla yeni nesil suç örgütlerine karşı mücadele aralıksız sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen titiz çalışmalar, yeni nesil sokak çetelerinin kan donduran faaliyetlerini gözler önüne serdi.

Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

Kendilerini "Karacellatlar" olarak adlandıran silahlı organize suç örgütünün, başta İstanbul'un Esenyurt ilçesi olmak üzere Beylikdüzü, Bağcılar, Sarıyer ve Fatih'in de aralarında bulunduğu 14 ilçede ve Mersin, Tekirdağ, Yalova gibi çevre illerde kaos yaratmaya çalıştığı belirlendi.

Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

BAŞKA ÇETELERLE SAHA MÜCADELESİ, 48 AYRI EYLEM

Ana gelir kaynakları yağma (gasp) ve uyuşturucu ticareti olan gözü dönmüş çetenin, bugüne kadar 4 kasten adam öldürme, 5 kasten adam öldürmeye teşebbüs, 22 yağma ve yağmaya teşebbüs,2 yakarak nitelikli mala zarar verme ve çok sayıda uyuşturucu ticareti ile tehdit suçu olmak üzere toplam 48 eylemin faili olduğu tespit edildi.

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Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

Çetenin, bölgedeki diğer suç örgütleriyle hem organik temas kurduğu hem de saha mücadelesine giriştiği öğrenildi.

Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

Ayrıca cezaevindeki V.A. ve yurt dışına firar eden "Yıldıray" lakaplı S.Ö.'nün liderliğini yaptığı çetenin, İstanbul sokaklarında alan hakimiyeti kurmak için diğer çetelere karşı kanlı eylemlere imza attığı belirlendi.

Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

ESENYURT'TAKİ İNFAZIN ÇETE HESAPLAŞMASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

24 Haziran günü Esenyurt'ta, arabasına binmekte olan şahsın, "Karacellatlar" mensubu 2 tetikçi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde, bu cinayetin iki silahlı suç örgütü arasında sokak hakimiyeti için süregelen kanlı hesaplaşmanın son halkası olduğu tespit edildi.

Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

10 İLDE OPERASYON: 51 GÖZALTI

Operasyon için düğmeye basan ekipler, örgütle irtibatlı ve iltisaklı olduğu belirlenen aralarında avukatların da olduğu 51 şüpheli gözaltına alındı.

Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

İstanbul merkezli olmak üzere 10 ilde düzenlenen baskınlarda çok sayıda silah ve dijital materyalin de ele geçirildi.

Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

LİDER KADROSUNDAKİ ŞÜPHELİLERE KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Öte yandan, soruşturmalar kapsamında 2025 ve 2026 yıllarında suç örgütü mensuplarına yönelik çeşitli tarihlerde, başta İstanbul olmak üzere ülke genelinde birçok operasyon düzenlendi.

Son dakika | Silahlı çetelere şok operasyon: 51 şüpheliye gözaltı! Kanlı hesaplaşma detayı...

Düzenlenen operasyon sonucu suç örgütünün birçok eylemi deşifre edilirken, tespiti yapılan çok sayıda şüpheli yakalandı. İllegal yollarla yurt dışına kaçtığı tespit edilen sözde örgütün lider kadrosunda yer alan şüpheliler hakkında ise kırmızı bültenle aranma kaydı çıkarıldı.

#İSTANBUL