SON DAKİKA | Sır dolu gecede silahlar patladı! Ağabeyi SABAH'a konuştu: "Elif Kumal bir kayıp vakası değil organize cinayet"
Son dakika haberi: Balıkesir'in Erdek ilçesinde sevgilisi Enis G. ile kamp yaparken kaybolduğu ileri sürülen Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal SABAH'a konuştu: "Şüphelerin odağında Enis G. var. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğunu düşünüyoruz. Çok çelişki var" dedi.
Giriş Tarihi: 04.01.2026 06:35
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 06:37