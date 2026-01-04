Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Sır dolu gecede silahlar patladı! Ağabeyi SABAH'a konuştu: "Elif Kumal bir kayıp vakası değil organize cinayet"

Son dakika haberi: Balıkesir'in Erdek ilçesinde sevgilisi Enis G. ile kamp yaparken kaybolduğu ileri sürülen Elif Kumal'ın ağabeyi İbrahim Kumal SABAH'a konuştu: "Şüphelerin odağında Enis G. var. Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğunu düşünüyoruz. Çok çelişki var" dedi.

MUHARREM DOĞANTEZ
ÇAĞRI OĞUZ
Giriş Tarihi: 04.01.2026 06:35 Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 06:37
Son dakika haberi: Balıkesir'in Erdek ilçesinde Yukarıyapıcı Göleti çevresinde sevgilisiyle kamp yaptığı sırada aralarında çıkan tartışma üzerine aracına binip bölgeden ayrıldığı öne sürülen Elif Kumal'ı arama çalışmaları 8. günde 27 jandarma ekibi ve 121 personelle sürüyor.

Çalışmalar AFAD koordinesinde jandarma, polis, su altı arama ekipleri ve gönüllü sivil toplum kuruluşları ve İzmir, Manisa, Çanakkale, Afyonkarahisar ve Balıkesir'den gelen takviye ekiplerin de katılımıyla gölet ve çevresinde karadan, havadan ve su altından arama tarama faaliyetleri devam ediyor.

Göletin alt tarafında, Elif Kumal'ın kamp yaptığı alana yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede 5 arkadaş kamp yaptıklarını belirtti.

O gece silah sesleri duyduklarını ifade eden gençlerden biri "Saat 21.30 sıralarında bayağı bir silah sesi duyduk. Yaklaşık yarım saat kadar sürdü. Silah seslerinden sonra müzik sesleri geldi.

Bunun ardından saat 23.30-00.00 civarında buradan koşturarak bir abi geldi. Üzerinde gri kapşonlu ve gri eşofman vardı. Bize bir aracın kaybolduğunu söyledi ve aracı tarif etti. Bir aracın geçip geçmediğini sordu.

Biz de geçmediğini söyledik. Bunun üzerine 'Of aga ya, of' diyerek geri döndü ve uzaklaştı. Ardından 15-20 dakika sonra sarı farlı bir arabanın, göletin bizim yanımızdan geçmeden Yukarıyapıcı yoluna doğru gittiğini gördüm.

Onun arkasından yine 15-20 dakika sonra beyaz bir araç geldi. Farlı, offroad donanımlı bir araçtı. O da yanımızdan geçti ve yine 15-20 dakika Yukarıyapıcı yoluna doğru gitti. Orada biraz dolandıktan sonra geri geldi, tekrar yanımızdan geçip gitti.

Ertesi gün, kız arkadaşının kaybolduğunu ve böyle bir olayın yaşandığını öğrendik. Yani bize gelip 'kız arkadaşım kayboldu' ya da buna benzer bir şey söylemedi" dedi.

Arama çalışmalarını bölgede yakından takip eden ağabey İbrahim Kumal, Elif'in öldürüldüğünü düşündüklerini belirterek, "Kardeşim kaybolduktan sonra bölgedeki gençlere arabayı soruyor, Elif'i değil. 'Kız arkadaşım kayboldu' demiyor.

Burası kaybolan birini tek başına arayabileceğin bir bölge değil. Enis G., jandarma veya polise hiçbir devlet kurumuna haber vermemiş. Ertesi gün sabah saat 12.06'da jandarmaya bilgi düşüyor.

Elif kaybolduktan sonra 8 saatlik kayıp bir zaman var. Bu kadar zamanda her şeyi yapabilirsin. Bu şahıs bölgedeki alternatif bütün yolları bilen biri. Sosyal medyada o gece paylaştığı videolarda yanında tüfek görünüyor.

Eksik fişekler var. Kamera kayıtlarında Enis G.'nin aracı görünüyor, Elif bölgeden ayrılmış olsa arabasının hiçbir kameraya takılmaması imkansız. Birinin onu kasıtlı şekilde çıkarmış olması lazım.

Bu olayın bir kayıp vakası değil, organize cinayet olduğundan şüpheleniyoruz. Serbest bırakılması ayrı bir durum. Bu kadar kolay olmamalı" dedi.

'TÜFEĞİM YOK' DEDİ ARAÇTAN ÇIKTI

Arama çalışmalarını takip eden Elif'in arkadaşı şunları kaydetti: "Jandarma yüzündeki çizikleri sorunca, 'Onlar önceden vardı' dedi.

Jandarma, 'Onlar yeni olmuş' karşılığını verdi. Biz inanmadık yüzünün yeni çizildiği çok belliydi. 'Tüfeğim yok' dedi, arabasından tüfek çıktı. Fişeği eksik çıktı. Jandarmanın sorduğu Enis'in inkar ettiği şeylerin hepsi arabasından çıktı."