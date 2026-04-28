Son Dakika | Sıvacı Adem Soytekin Eko’sistem’i açığa çıkardı! Talimat İmamoğlu’ndan: 500 bin dolar teslim edildi

ÇAPRAZ SORGU
Mahkeme Başkanı 'Ali Kurt'a 1,5 milyon dolar gönderildi demişsin. Ayrıntısı nedir?" sorusuna Soytekin, cevap vermedi. Mahkeme başkanının " Seninle diyalogda sorun yaşıyoruz" demesi üzerine Soytekin, "Rüşvet başkanım, rüşvet." diye cevap verdi. Adem Soytekin: "300 daire satıldı. 50-60 milyon TL paramızı alabilmek için 500 bin dolar istendi. Biz de Ali Kurt'a verdik." Beyanına ilişkin Mahkeme Başkanı: "Şahsına mı istedi" şeklinde soru yöneltti Soytekin ise, "Ali Kurt şahsına çalışır başkanım, şahsına münhasır" dedi.
Duruşma Savcısının "Ekrem İmamoğlu ile başkanlık konutunda yapmış olduğum görüşmede Ekrem İmamoğlu 'bana tedbirini aldın mı, operasyon yapılacak sen de listedesin, eğer emanet etmen gereken para veya belge varsa bunları Turan Taşkın Özer'e emanet ver' demiştir." Şeklindeki savcılık ifadesini sordu. Soytekin, bu beyanının doğru olduğunu söyledi.
Duruşma savcısının "YTT Hukuk Bürosunda operasyon öncesi bir görüşme oldu mu?" sorusuna da Soytekin, "Evet olmuştur." şeklinde yanıt verdi.
Mahkeme Başkanının "Tutuklanmamın üzerinden yaklaşık 3 ay sonra ifade vermemin sebebi ise olayların bir bütünün anlamak maksadıyla geçen süredir. Bu sürede cezaevinde avukatlar aracılığıyla şahsıma ciddi baskılar, milletvekili teklifi yapılarak susturulmaya çalışıldım. Ekrem İmamoğlu'na ait notlar tarafıma okutturularak susturulmaya çalışıldım. Hatırladığım notlardan birisi Adem dik dur bizi satma içerikli nottur. Ben şuan ifademde kimseyi sattığımı düşünmüyorum. Devletimin yanında gerçeklerin ortaya çıkması için bu beyanı vermekteyim." şeklindeki ifadesi sorulduğunda Soytekin, "Getirilen notlar Ekrem bey tarafından gönderildiği söylenerek getirildi." dedi.
Mahkeme başkanının "Sistem kelimesi kullanılıyor muydu?" sorusuna sanık "Sistem kullanılıyordu" dedi.
Savcı sorusunda "Hasan İmamoğlu'na Westside projesinden 3 daire verildiğine yönelik duyumum oldu demişsiniz kimden duydunuz?" sorusunu sordu. Sanık soruya "satış ofisindeki müdürle konuştuğumu hatırlıyorum" yanıtını verdi.