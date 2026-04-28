Son Dakika | Sıvacı Adem Soytekin Eko’sistem’i açığa çıkardı! Talimat İmamoğlu’ndan: 500 bin dolar teslim edildi

'SİSTEM'İ AÇIĞA ÇIKARDI: "BELEDİYEDE CARİ HAVUZ VAR"

Tahsilat sürecindeki çarpık ilişkilere dikkat çeken Soytekin, "Belediye 'kreş, kültür merkezi ve yurt yapacaksın' der. 'Hak edişleri çek, dükkan, daire şeklinde alacaksın' der. Belediye ile ilgili kişi arasında, adına ne derseniz deyin, süreç çoktan bitmiş taraflar anlaşmış olur. Bizim belediyede cari bir havuz var. Benim hak edişler birikir, beni yönlendirdiği kişilerden de çek, daire, dükkan, nakit şeklinde alır ve carimi düşerim. Zaman zaman da mahsuplaşırız. Sistem böyledir" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU İLE DAVALIK OLMUŞ

Şirketlerine kayyum atandığını ve emekli maaşına kadar tedbir uygulandığını aktaran Soytekin, İmamoğlu ile geçmişteki husumetini hatırlatarak, "Ticari faaliyetlerimin yüzde 5'ini geçmez iddia edilen meblağlar ama büyük zarara uğratıldım. Yargılanmakta olduğum davada bana örgüt yöneticiliği isnat edilmekte, bazı iş insanları işleri benim çözdüğümü iddia etmekte ama Ekrem Bey de belki bunu ilk kez duyacak, benim İmamoğlu Beylikdüzü Belediye Başkanı iken tarafıma açtığı bir dava var, buradan mahkumiyet aldım. Belediyede kendi işini dahi çözemeyecek bir müteahhitin iş çözen olduğunu iddia etmek kendi içinde çelişir" diye konuştu.