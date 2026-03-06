SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in İran ve Lübnan’daki hedefi belli oldu! Amaç sivil katliamıyla ayaklanma çıkarmak!

OKULA İKİ BOMBA ATILDI

İran Kızılayı'na göre, ilkokul 40 dakika arayla iki kez bombalandı. İran Kızılayı'nın Hürmüzgan Eyaleti Genel Müdürü Muhtar Silahşor, "İlk saldırı sabah saat 10.45 civarında gerçekleşti. İlk patlamanın ardından yaralılara yardım etmek için insanlar bölgeye geldi. Bunun ardından saat 11.30 civarında ikinci bir saldırı daha yapıldı ve bu saldırıda füze kullanıldı. İkinci saldırı özellikle yardım için gelen sivilleri vurdu" dedi. 28 Şubat'taki katliamda 160 öğrenci ölmüştü.