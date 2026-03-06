SON DAKİKA… Siyonist İsrail’in İran ve Lübnan’daki hedefi belli oldu! Amaç sivil katliamıyla ayaklanma çıkarmak!

SON DAKİKA… Dünyanın gözü kulağı bir kez daha Orta Doğu'daydı… ABD'nin desteğiyle İran'a savaş açan siyonist İsrail, yine sivilleri hedef aldı. İran'da 105 sivil alanı vuran, okulları bombalayan İsrail'in saldırılarında yüzlerce sivilin hayatını kaybettiği açıklandı. Birleşmiş Milletler "Tahran'dan yaklaşık 100 bin kişi ayrıldı" açıklamasını yaptı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın yeni liderinin seçimine dahil olmak istediğini açıklarken, İsrail'in İran ve Lübnan'daki amacı ortaya çıktı! İşte detaylar…