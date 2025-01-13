SON DAKİKA | Sofia’nın büyük dramı! Hastane odasında başlayan film gibi bir hayat: Kayseri’ye gelen iki sevgili...

Evlatlık olduğunu 7 yaşında öğrendiğini belirten Sofia Eliz Bera Abacı; " Üvey annemin kendi çocuğu olduktan sonra tavırları değişti. Bana kötü davranmaya başladı. Bir keresinde bana kızdığını gören bir kişi tepki gösterince ona "Benim çocuğum değil" dedi. O an evlatlık olduğumu anladım" diye konuştu.