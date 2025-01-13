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SON DAKİKA | Sofia’nın büyük dramı! Hastane odasında başlayan film gibi bir hayat: Kayseri'ye gelen iki sevgili...
SON DAKİKA | Sofia’nın büyük dramı! Hastane odasında başlayan film gibi bir hayat: Kayseri'ye gelen iki sevgili...
Son dakika haberi: Bundan 26 yıl önce Kayseri'de Rus iki sevgilinin çocuğu olarak dünyaya gelen Sofia, evladı olmayan Türk çifte evlatlık verildi. Üvey babası öldükten sonra evden atılan Sofia, Rusya'daki gerçek anne babasını arıyor. Sofia, Rusya'daki ailesini bulmak istese de kendini Türkiye aşığı olarak tanımlıyor.
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:30
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 06:31