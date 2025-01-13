Trend Galeri Trend Yaşam SON DAKİKA | Sofia’nın büyük dramı! Hastane odasında başlayan film gibi bir hayat: Kayseri'ye gelen iki sevgili...

SON DAKİKA | Sofia’nın büyük dramı! Hastane odasında başlayan film gibi bir hayat: Kayseri'ye gelen iki sevgili...

Son dakika haberi: Bundan 26 yıl önce Kayseri'de Rus iki sevgilinin çocuğu olarak dünyaya gelen Sofia, evladı olmayan Türk çifte evlatlık verildi. Üvey babası öldükten sonra evden atılan Sofia, Rusya'daki gerçek anne babasını arıyor. Sofia, Rusya'daki ailesini bulmak istese de kendini Türkiye aşığı olarak tanımlıyor.

Ali ALTUNTAŞ
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:30 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 06:31
SON DAKİKA | Sofia’nın büyük dramı! Hastane odasında başlayan film gibi bir hayat: Kayseri’ye gelen iki sevgili...

Son dakika haberi: Rus Sofia Eliz Bera Abacı'nın filmleri aratmayan hikâyesi 1999 yılında bir hastane odasında başladı. İki Rus sevgili kayak yapmak için Erciyes Kayak Merkezi'ne geldi. Rus kadının sancıları tutunca Kayseri Doğumevi Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kadın burada sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

SON DAKİKA | Sofia’nın büyük dramı! Hastane odasında başlayan film gibi bir hayat: Kayseri’ye gelen iki sevgili...

TEPKİLERDEN KORKUP BEBEKLERİNİ EVLATLIK VERDİLER

Rus annenin doğumdan sonra aynı odayı paylaştığı Zeliha Abacı adlı kadının bebeği ölü doğdu. Rus sevgililer evlilik dışı dünyaya getirdikleri bebeği, ailelerinin tepkisinden korkarak Rusya'ya götürmek istemedi. Çiftin aklına bebeklerini, bebeği ölü doğan Zeliha Abacı'ya vermek geldi.

SON DAKİKA | Sofia’nın büyük dramı! Hastane odasında başlayan film gibi bir hayat: Kayseri’ye gelen iki sevgili...

Rus sevgililer Abacı çiftine bebeklerini evlatlık verebileceklerini, bebeğin masraflarını ise kendilerine düzenli olarak gönderebileceklerini söylediler. Abacı çifti ise bu teklifi kabul ederek Sofia bebeği evlatlık edindiler.

SON DAKİKA | Sofia’nın büyük dramı! Hastane odasında başlayan film gibi bir hayat: Kayseri’ye gelen iki sevgili...

7 YAŞINDA EVLATLIK OLDUĞUNU ÖĞRENDİ

Rus çift söz verdikleri gibi düzenli olarak Abacı çiftine Rusya'dan para gönderdi. Ancak daha sonra Zeliha Abacı'nın kendi çocuğu dünyaya geldi. Bu sırada 7 yaşına gelen Sofia'ya olan ilgilisi azalan Zeliha Abacı, minik kıza kötü davranmaya başladı.

SON DAKİKA | Sofia’nın büyük dramı! Hastane odasında başlayan film gibi bir hayat: Kayseri’ye gelen iki sevgili...

Evlatlık olduğunu 7 yaşında öğrendiğini belirten Sofia Eliz Bera Abacı; " Üvey annemin kendi çocuğu olduktan sonra tavırları değişti. Bana kötü davranmaya başladı. Bir keresinde bana kızdığını gören bir kişi tepki gösterince ona "Benim çocuğum değil" dedi. O an evlatlık olduğumu anladım" diye konuştu.

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