SON DAKİKA: Son anket sonuçları nasıl? İşte 2026 yılının ilk anket sonuçları: CHP'ye büyük şok!
Son dakika haberi: Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür, Optimar Araştırma'nın 2026 Ocak ayı anket araştırmasına bugünkü köşesinde yer verdi. Mahmut Övür, son anket sonuçlarıyla ilgili çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Övür, CHP'de yaşanan kriz ve kavgalara vurgu yaparak, sonuçların CHP açısından büyük bir başarısızlık örneği olduğunu ifade etti. İşte son anket sonuçları!
Giriş Tarihi: 06.02.2026 06:37
Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 06:43